El viaducto de Cheste se restablece en su totalidad y mejora su capacidad hidráulica Mazón destaca que solamente queda una carretera autonómica por abrir tras «restituirlas en tiempo récord»

Mazón junto al alcalde de Cheste, la diputada de Carreteras, el conseller de Medio Ambiente y la directora general de Infraestructuras viarias.

A. Talavera Alzira Viernes, 8 de agosto 2025, 13:15 Comenta Compartir

El viaducto sobre la CV-50 en el término municipal de Cheste se ha reabierto de forma completa al tráfico tras finalizar las obras de recuperación de esta infraestructura en la que se han invertido 8,7 millones de euros.

La apertura de este puente, que conecta el municipio con la A-3, supondrá una mejora notable en la conectividad y movilidad de la zona y en los accesos a una localidad que ve multiplicada su población durante el Gran Premio de Motociclismo, que este año se celebrará del 14 al 16 de noviembre en el Circuit Ricardo Tormo. Además, la actuación ha permitido reforzar el viaducto frente a las inundaciones.

La reconstrucción del viaducto sobre la CV-50 se ha realizado en tres fases, la primera con la instalación de un pontón militar por parte de la UME en colaboración con la Generalitat, que permitió recuperar la conexión y restablecer el transporte en autobús y una segunda con un paso provisional en el que la Generalitat invirtió 1,3 millones de euros.

En la tercera fase, ha añadido, se ha recuperado el viaducto original con una viga de 36 metros y 190 toneladas de hormigón armado traída desde Sevilla que supone un hito en la historia de la obra civil valenciana, con lo que ha quedado completamente recuperada la funcionalidad y seguridad de la CV-50. Además, se ha aumentado la capacidad hidráulica del puente, con lo que se incrementa la seguridad de cara a futuras avenidas.

«Hemos completado la recuperación de 17 de las 18 carreteras autonómicas dañadas en las riadas de octubre», ha destacado el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, durante la visita a Cheste.

El jefe del Consell ha visitado la zona con motivo de la reapertura total de la carretera tras la actuación realizada en la localidad, donde ha destacado que desde la Generalitat «hemos cumplido nuestro compromiso de abrir completamente en un tiempo récord las vías afectadas por las inundaciones para devolver la movilidad y conexión a las poblaciones y recuperar la normalidad lo antes posible».

Así, ha puesto en valor que en diciembre, «solo seis semanas después de la riada, recuperamos la circulación en las 18 carreteras dañadas con soluciones provisionales y transitorias mientras se desarrollaban los trabajos definitivos». En la reparación de todas estas vías la Generalitat ha invertido 75 millones de euros.

Mazón ha resaltado la colaboración entre administraciones para llevar adelante proyectos como el de la CV-50, a pesar de ser de diferente signo político. En este sentido, ha indicado que «cuando el ruido de los políticos deja paso a la coordinación, al diálogo, a la lealtad institucional y al trabajo, las cosas funcionan».

El presidente ha abogado por que las distintas instituciones sigan trabajando de manera unida, puesto que «lo que esperan los ciudadanos, y especialmente los afectados y las víctimas, es que prioricemos acelerar la reconstrucción, el trabajo, los hechos y los resultados».