AYTO. CASTELLÓN

El workshop «Branding Booster» de NDCS agota sus plazas en solo tres días

Castellón se convierte en epicentro del liderazgo y la reputación con el Branding Booster de NDCS

EXTRA

Jueves, 23 de octubre 2025, 10:20

Networking Directivas y empresarias de Castellón (NDCS) ha colgado el cartel de aforo completo apenas tres días después de anunciar su nuevo workshop «Branding Booster: comunicar, liderar y dejar huella», una cita exclusiva para socias de NDCS y acompañantes invitadas que se celebrará el 14 de noviembre en la Casa dels Caragols de Castellón de la Plana.

El encuentro reunirá a directivas, empresarias y expertas en comunicación, liderazgo y salud organizacional, con una ponencia principal de Irene Milián, consultora senior de imagen personal, y una mesa redonda titulada «El futuro de la marca personal», en la que participarán Begoña Carrasco, alcaldesa de Castellón, Dolores Font, directora creativa de Dolores Cortés, Mª Ángeles Palmi, directora de Estepark y profesional de comunicación y Alba Alemany, asesora de salud y bienestar organizacional. El acto será inaugurado por Susana Fabregat, delegada del Consell en Castellón, quien dará la bienvenida institucional a las asistentes.

El evento forma parte de la línea de workshops de NDCS, diseñados para ofrecer formación práctica y espacios de conexión entre mujeres líderes. En esta ocasión, se abordará cómo la marca personal se ha convertido en una herramienta estratégica para diferenciarse, generar confianza y fortalecer la reputación profesional.

Con este encuentro, NDCS reafirma su compromiso con el impulso del liderazgo femenino, la creación de sinergias y la formación continua de directivas y empresarias de la provincia de Castellón.

Sobre NDCS

Networking Directivas y Empresarias de Castellón (NDCS) es una asociación formada por directivas y empresarias de la provincia que promueve la colaboración, el desarrollo profesional y la visibilidad del talento femenino. A través de talleres, jornadas y encuentros, NDCS impulsa el crecimiento personal y empresarial, contribuyendo a un tejido económico más innovador, diverso y sostenible.

Este workshop cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Castellón y de la Generalitat Valenciana, que apoyan las iniciativas dirigidas a fortalecer el liderazgo femenino y el desarrollo profesional en la provincia.

