El Restaurante Pistorum se proclama ganador del III Concurso de Arroz a Banda de Castellón
L'III Concurs d'Arròs a Banda de Castelló ha tancat la seua edició més internacional, aconseguint un rècord històric de participació. Fins a 40 cuiners professionals i 6 estudiants han competit pels premis, entre ells un xef irlandés, un xef francés i un xef asiàtic, consolidant el certamen com un aparador gastronòmic d'abast internacional
EXTRA
Lunes, 10 de noviembre 2025, 17:29
L'III Concurs d'Arròs a Banda celebrat hui en la Plaça de la Panderola del Grau ha coronat al Restaurant Pistorum com a guanyador d'esta edició. Li acompanyen en el podi Restaurant Mediterrani i Restaurant Al D'Emilio, mentres que en la categoria d'estudiants el primer lloc ha sigut per a Leo Sarrió i Kike Fuster. L'esdeveniment, que ha comptat amb l'assistència d'Ester Giner, tinenta alcalde del Grau, i Arantxa Miralles, regidor de Turisme, ha reunit professionals i jóvens talents de la cuina en un ambient festiu i gastronòmic.
Miralles ha destacat que «el Concurs d'Arròs a Banda ha demostrat un any més la capacitat de Castelló per a combinar tradició i innovació culinària. La qualitat dels plats presentats pels participants ha sigut de molt alt nivell, i la presència d'estudiants demostra que la nostra gastronomia continua comptant amb un relleu generacional amb gran talent i creativitat».
«Cada edició ens sorprén per la passió i professionalitat dels cuiners, així com per la implicació del públic, que gaudix de l'espectacle culinari mentres descobrix noves maneres de reinterpretar l'arròs a banda. Este concurs és un aparador excepcional de la nostra identitat mediterrània, i la presència de xefs de diferents països reforça el caràcter internacional que ha aconseguit Castelló en el panorama gastronòmic», ha indicat Miralles.
La diversitat de propostes presentades en el concurs i la procedència dels participants han donat a esta edició un caràcter internacional. Prova d'això és que entre els aspirants es trobaven xefs d'un restaurant irlandés, un altre francés i un tercer asiàtic. Per a Miralles «esta combinació de tradició local amb influències internacionals reforça la projecció de Castelló com a referent culinari, capaç d'atraure talent i creativitat de diferents parts del món».
Per part seua, Ester Giner ha afirmat que «el Concurs d'Arròs a Banda és una cita consolidada en el nostre calendari i un exemple de com la gastronomia dinamitza la nostra ciutat. La plaça de la Panderola ha vibrat hui amb el talent dels participants, i des del Grau celebrem l'èxit d'este certamen que posa en valor la nostra cultura, els nostres productes i el nostre turisme».
El certamen, impulsat pel Patronat de Turisme, ha comptat amb un jurat professional que ha valorat sabor, presentació i tècnica de cada proposta. Els premis han sigut 1.000 euros, trofeu i diploma per al primer classificat; 500 euros, trofeu i diploma per al segon; i 300 euros, trofeu i diploma per al tercer. Han participat professionals del sector hostaler i gastronòmic, acompanyats d'un ajudant.