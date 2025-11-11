Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un motorista fallece al colisionar con un coche en Sueca
Arroz a banda en una imagen de archivo. José C. Castillo

El restaurante de Castellón que cocina el mejor arroz a banda

El III Concurso de Arroz a Banda celebrado en la plaza de la Panderola del Grao ha coronado al local Pistorum como ganador de esta edición

Redacción

Martes, 11 de noviembre 2025, 10:02

Comenta

El III Concurso de Arroz a Banda celebrado este lunes en la plaza de la Panderola del Grao ha coronado al Restaurante Pistorum como ganador de esta edición. Le acompañan en el podio Restaurante Mediterráneo y Restaurante Al D'Emilio, mientras que en la categoría de estudiantes el primer puesto ha sido para Leo Sarrió y Kike Fuster.

El evento, que ha contado con la asistencia de Ester Giner, teniente alcalde del Grao, y Arantxa Miralles, concejal de Turismo, ha reunido a profesionales y jóvenes talentos de la cocina en un ambiente festivo y gastronómico.

Miralles ha destacado que el Concurso de Arroz a Banda ha demostrado un año más la capacidad de Castellón para combinar tradición e innovación culinaria. «La calidad de los platos presentados por los participantes ha sido de muy alto nivel, y la presencia de estudiantes demuestra que nuestra gastronomía sigue contando con un relevo generacional con gran talento y creatividad», ha dicho.

«Cada edición nos sorprende por la pasión y profesionalidad de los cocineros, así como por la implicación del público, que disfruta del espectáculo culinario mientras descubre nuevas formas de reinterpretar el arroz a banda. Este concurso es un escaparate excepcional de nuestra identidad mediterránea, y la presencia de chefs de distintos países refuerza el carácter internacional que ha alcanzado Castellón en el panorama gastronómico», ha indicado Miralles.

La diversidad de propuestas presentadas en el concurso y la procedencia de los participantes han dado a esta edición un carácter internacional. Prueba de ello es que entre los aspirantes se encontraban chefs de un restaurante irlandés, otro francés y un tercero asiático. Para Miralles «esta combinación de tradición local con influencias internacionales refuerza la proyección de Castellón como referente culinario, capaz de atraer talento y creatividad de diferentes partes del mundo», ha apuntado.

Por su parte, Ester Giner ha afirmado que el Concurso de Arroz a Banda es una cita consolidada en el calendario y un ejemplo de cómo la gastronomía dinamiza la ciudad. «La plaza de la Panderola ha vibrado hoy con el talento de los participantes, y desde el Grao celebramos el éxito de este certamen que pone en valor nuestra cultura, nuestros productos y nuestro turismo», ha añadido.

El certamen, impulsado por el Patronato de Turismo, ha contado con un jurado profesional que ha valorado sabor, presentación y técnica de cada propuesta. Los premios han sido 1.000 euros, trofeo y diploma para el primer clasificado; 500 euros, trofeo y diploma para el segundo; y 300 euros, trofeo y diploma para el tercero. Han participado profesionales del sector hostelero y gastronómico, acompañados de un ayudante.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hospitalizado en estado de coma un policía tras sufrir una agresión en plena calle en Vinalesa
  2. 2 Una pelea a botellazos entre dos grupos de jóvenes se salda con once detenidos y cinco heridos en Valencia
  3. 3 Preocupación por el estado de salud de Adrián Rodríguez: «Esta vez no hay un hasta pronto»
  4. 4 Un accidente colapsa el by-pass con 18 kilómetros de retenciones y también afecta a la V-21 y V-30
  5. 5

    Cuatro fallecidos de la dana utilizaron el botón del servicio de teleasistencia para pedir ayuda a la Generalitat desde las 15.51
  6. 6

    Aparecen toneladas de material donado en un solar de Algemesí un año después de la dana
  7. 7 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta
  8. 8

    La jueza de la dana rechaza investigar si Maribel Vilaplana mintió en su declaración
  9. 9 La misteriosa historia de Selim: siete meses desaparecido y una aparición súbita en Algemesí
  10. 10 El local de moda en Valencia donde las estrellas de Los40 Music Awards tuvieron una fiesta privada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El restaurante de Castellón que cocina el mejor arroz a banda

El restaurante de Castellón que cocina el mejor arroz a banda