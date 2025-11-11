El restaurante de Castellón que cocina el mejor arroz a banda El III Concurso de Arroz a Banda celebrado en la plaza de la Panderola del Grao ha coronado al local Pistorum como ganador de esta edición

Redacción Martes, 11 de noviembre 2025, 10:02

El III Concurso de Arroz a Banda celebrado este lunes en la plaza de la Panderola del Grao ha coronado al Restaurante Pistorum como ganador de esta edición. Le acompañan en el podio Restaurante Mediterráneo y Restaurante Al D'Emilio, mientras que en la categoría de estudiantes el primer puesto ha sido para Leo Sarrió y Kike Fuster.

El evento, que ha contado con la asistencia de Ester Giner, teniente alcalde del Grao, y Arantxa Miralles, concejal de Turismo, ha reunido a profesionales y jóvenes talentos de la cocina en un ambiente festivo y gastronómico.

Miralles ha destacado que el Concurso de Arroz a Banda ha demostrado un año más la capacidad de Castellón para combinar tradición e innovación culinaria. «La calidad de los platos presentados por los participantes ha sido de muy alto nivel, y la presencia de estudiantes demuestra que nuestra gastronomía sigue contando con un relevo generacional con gran talento y creatividad», ha dicho.

«Cada edición nos sorprende por la pasión y profesionalidad de los cocineros, así como por la implicación del público, que disfruta del espectáculo culinario mientras descubre nuevas formas de reinterpretar el arroz a banda. Este concurso es un escaparate excepcional de nuestra identidad mediterránea, y la presencia de chefs de distintos países refuerza el carácter internacional que ha alcanzado Castellón en el panorama gastronómico», ha indicado Miralles.

La diversidad de propuestas presentadas en el concurso y la procedencia de los participantes han dado a esta edición un carácter internacional. Prueba de ello es que entre los aspirantes se encontraban chefs de un restaurante irlandés, otro francés y un tercero asiático. Para Miralles «esta combinación de tradición local con influencias internacionales refuerza la proyección de Castellón como referente culinario, capaz de atraer talento y creatividad de diferentes partes del mundo», ha apuntado.

Por su parte, Ester Giner ha afirmado que el Concurso de Arroz a Banda es una cita consolidada en el calendario y un ejemplo de cómo la gastronomía dinamiza la ciudad. «La plaza de la Panderola ha vibrado hoy con el talento de los participantes, y desde el Grao celebramos el éxito de este certamen que pone en valor nuestra cultura, nuestros productos y nuestro turismo», ha añadido.

El certamen, impulsado por el Patronato de Turismo, ha contado con un jurado profesional que ha valorado sabor, presentación y técnica de cada propuesta. Los premios han sido 1.000 euros, trofeo y diploma para el primer clasificado; 500 euros, trofeo y diploma para el segundo; y 300 euros, trofeo y diploma para el tercero. Han participado profesionales del sector hostelero y gastronómico, acompañados de un ayudante.