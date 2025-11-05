Presencia de Oropesa del Mar con estand propio de turismo en la Fira de Tots Sants de Cocentaina

EXTRA Miércoles, 5 de noviembre 2025, 09:35 Compartir

La Fira de Tots Sants de Cocentaina es una de las muestras feriales más antiguas de la Comunidad Valenciana. Concentra a más de 500 000 visitantes y cerca de 800 expositores, en donde hay un espacio para la oferta turística.

Para Oropesa del Mar, estar presente en esta feria representa una oportunidad estratégica de exponer su oferta turística ante un público diverso, procedente además de zonas del interior.

El objetivo en estas ferias es captar visitantes del interior de la Comunidad Valenciana y de la provincia de Alicante. «Las apenas dos horas que nos separan son uno de los buenos motivos para que este público considere visitarnos.» Ha dicho el alcalde y responsable de turismo.

En el estand se ha promocionado no solo el clásico «sol y playa», sino también los atractivos culturales, naturales y deportivos del municipio.

Reforzar el nombre de Oropesa del Mar como un destino viable durante todo el año, no solo en temporada alta. Se han mostrado diversos recursos, actividades familiares y de ocio destinadas a atraer público de distintas edades.

«Afianzar el turismo que ya tenemos y conseguir nuevos turistas de esta zona».

Para el ayuntamiento, esta iniciativa consolida su compromiso para estar presente en las grandes ferias turísticas y aprovechar canales de promoción complementarios al litoral.

Una de las ventajas de asistir a esta feria es dar visibilidad ante un segmento de público que directamente se interesa por nuestro destino.

Pretendemos mostrar la diversificación de la imagen del municipio: más allá de sólo playa y sol, con elementos de naturaleza, cultura, deporte y familia.

Participar en ferias facilita encuentros con profesionales del sector turístico, intermediarios y otros municipios, lo que puede derivar en futuras colaboraciones.

Garantizar que la imagen mostrada en la feria se corresponda con la experiencia del visitante y disponer de una oferta que cumpla. Si bien es una acción más dentro del plan de promoción turística del municipio, su continuidad y la calidad de la oferta vinculada marcarán su éxito real a medio y largo plazo.

El alcalde ha recibido a la Consellera de Turismo en el Estand de Oropesa en su visita a la feria. «Le agradezco su apoyo y me ha dicho que quiere visitarnos en cuanto su agenda se lo permita.» Ha dicho Rafael Albert.