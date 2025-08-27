Peñíscola despide agosto con seis conciertos gratuitos

EP Castellón Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:17 Comenta Compartir

Peñíscola llenará sus calles de 'jazz' y 'swing' durante el último fin de semana de agosto con la quinta edición del Street Jazz Weekend, que entre este viernes y domingo ofrecerá seis conciertos gratuitos. Se celebrarán al aire libre en el Paseo Marítimo con grupos e intérpretes «reconocidos a nivel internacional», según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El programa se iniciará el viernes con Sedajazz Young Septet a las 20.30 horas y Voro García Quintet a las 23.00 horas. El sábado será el turno de Maria Carbonell Blues Mood a las 20.30 horas y de Chema Peñalver The King of Swing a las 23.00 horas. Finalmente, el domingo culminan esta cita cultural Le Dancing Pepa Swing a las 20.30 horas y Club de Músics Jam Session a las 23.00 horas.

El organizador de esta cita musical, Jesús Bayarri, ha señalado que «la Asociación Club de Músics realiza un trabajo de búsqueda y selección para conformar un programa de calidad» y «que guste a todos», es decir, a «amantes del 'jazz', músicos y también bailarines de 'swing'». Bayarri ha destacado la apuesta del festival por «poner en valor a los músicos del territorio» ya que, «como es habitual, la iniciativa promueve a los músicos regionales, cuyo nivel es altísimo y poco a poco se va extendiendo a otros» que visitan esta cita «habitualmente» y «muestran interés en participar».

Por ello, este año se ha introducido como novedad la Jam Session, donde la participación estará abierta al público, y se espera «poder disfrutar de la colaboración, hermandad, talento y originalidad de diferentes músicos que se vayan sumando y se suban al escenario a interpretar alguno de los temas propuestos». Por su parte, el alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, ha incidido en que para el municipio «es un lujo contar con esta propuesta musical que ha sumado calidad edición tras edición».

«Un programa hecho con corazón de músico por parte de Jesús Bayarri y su equipo, que acertaron al promover una iniciativa que llevara la música a la calle, en un entorno tan único» como esta localidad, «junto al mar y a los pies de una fortaleza templaria». «El caracter callejero de esta desenfadada propuesta permite no solo acercar el público a la música, sino también a los músicos, la interacción es mucho más cercana y especial, por ello este festival cosecha éxitos de participación en cada edición», ha agregado el primer edil.