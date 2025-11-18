Oropesa del Mar dedicará al público infantil la I Feria de la Infancia el 22 de noviembre

EXTRA Martes, 18 de noviembre 2025, 13:50 Compartir

Oropesa del Mar acogerá la primera edición de la Feria de la Infancia, un espacio donde los más pequeños podrán disfrutar de juegos y talleres de forma divertida y creativa. El evento tendrá lugar el próximo 22 de noviembre de 2025 en la Plaza Mayor del municipio.

El encuentro, impulsado desde la Concejalía de Educación, propone una variada programación de actividades gratuitas para disfrutar en familia.

La feria se inaugurará a las 10:30 h. con la apertura del Mercadillo Infantil, en el que varios expositores ofrecerán gran variedad de productos para toda la familia. Conforme irá avanzando la mañana, los niños podrán disfrutar de juegos de siempre en grandes formatos, seguidos de juegos tradicionales al aire libre. La mañana terminará con un taller de chapas personalizadas donde los participantes podrán diseñar y llevarse un recuerdo único de esta experiencia. Además, durante toda la jornada se ofrecerán talleres infantiles continuos, convirtiendo la plaza en un punto de encuentro lleno de color, aprendizaje y alegría.

Por la tarde, la diversión continuará con un taller de cocina divertida, con inscripción gratuita previa, en el que los niños podrán disfrutar aprendiendo a preparar originales recetas (previa inscripción gratuita en divercuinadelaterreta@gmail.com). Seguidamente, será el turno del cuentacuentos «Cuentos del mundo», a cargo de Contaclown, que invitará a viajar a través de historias llenas de humor y valores.

La concejala de Educación, Andrea Iliescu, ha declarado: «Con la I Feria de la Infancia queremos celebrar juntos el día de la infancia, disfrutando de un día lleno de juegos, talleres y alegría. Es una ocasión para que las familias compartan tiempo, los niños aprendan jugando y todos recordemos lo valiosos que son para nuestro pueblo. Os invito a venir y vivir con nosotros esta fiesta dedicada a la infancia».

El broche de oro lo pondrá el acto de clausura simbólica, en el que se leerá la Declaración de los Derechos de la Infancia con la participación de los niños asistentes, subrayando el compromiso del municipio con la educación y el bienestar infantil.

PROGRAMA I FERIA DE LA INFANCIA. SÁBADO 22 DE NOVIEMBRE. PLAZA MAYOR:

POR LA MAÑANA:

10:30H: INAUGURACIÓN Y APERTURA DEL MERCADILLO INFANTIL

11:00H: JUEGOS DE SIEMPRE EN GRANDES FORMATOS

11:30H: JUEGOS TRADICIONALES AL AIRE LIBRE

12:00H: TALLER DE CHAPAS PERSONALIZADAS

POR LA TARDE:

17:00H: TALLER DE COCINA DIVERTIDA (inscripción previa gratuita en divercuinadelaterreta@gmail.com )

18:00H: «CUENTOS DEL MUNDO» CON CONTACLOWN

20:00H: CLAUSURA CON LA LECTURA SIMBÓLICA DE LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA JUNTO A LA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS