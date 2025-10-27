Oropesa del Mar acoge con éxito la cita del Grupo Levante de la Liga MAPAX de hockey línea

EXTRA Lunes, 27 de octubre 2025, 16:59 Compartir

El Pabellón Municipal Carlos Taulé de Oropesa del Mar ha sido este fin de semana escenario de la competición del Grupo Levante de la Liga MAPAX Challenger 25/26, una cita que ha reunido a algunos de los mejores equipos nacionales de hockey línea en un vibrante fin de semana deportivo que ha despertado gran expectación entre los aficionados.

En la competición han participado los equipos Playas de Oropesa, Los Diablos Mislata, Fuengirola Lions, CPL Madrid, Canfranc Sarrios, Tiburones Cartagena y Dinos Borriol, que han disputado ambas jornadas de la liga con un elevado nivel técnico y deportivo.

Tras la disputa de los encuentros, la clasificación del Grupo Levante queda encabezada por el CPL Madrid, que se sitúa líder con 8 puntos, seguido de Fuengirola Lions, Los Diablos Mislata y Dinos Borriol, los tres con 6 puntos. En quinta posición se encuentra el equipo local, Playas de Oropesa, mientras que el sexto lugar lo ocupa Tiburones Cartagena y Canfranc Sarrios cierra la clasificación.

El conjunto oropesino, que actuaba como anfitrión, ha destacado por su espíritu competitivo y la combinación de jugadores veteranos y jóvenes promesas que comienzan a despuntar en el panorama regional del hockey línea. Su participación ha vuelto a poner de relieve el compromiso del club con la promoción de este deporte en el municipio y la cantera local.

El evento, retransmitido en directo a través del canal oficial de YouTube del club Orcas Oropesa, ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Oropesa del Mar, a través de la Concejalía de Deportes, y con la colaboración de la Diputación de Castellón y la Real Federación Española de Patinaje.

Desde el consistorio se ha valorado muy positivamente el desarrollo de la competición y la oportunidad de situar a Oropesa del Mar, una vez más, como referente en la organización de eventos deportivos de ámbito nacional.

La concejala de Deportes, Sonia Bellés, ha destacado «la gran labor del Club Playas de Oropesa, que no solo compite a un alto nivel, sino que también impulsa el hockey línea desde la base, formando a nuevas generaciones de jugadores». Además, ha subrayado que «para Oropesa del Mar es un orgullo acoger competiciones nacionales como esta, que dinamizan la actividad deportiva y económica del municipio y proyectan nuestra imagen como destino comprometido con el deporte y el talento local».

La jornada se ha cerrado con un ambiente de convivencia y deportividad, reafirmando el compromiso de Oropesa del Mar con el fomento del deporte base y el apoyo a las disciplinas emergentes que fortalecen la oferta deportiva local durante todo el año.