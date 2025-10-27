Onda impulsa la compra de proximidad con la 'Festa del Mercat' y más de 800 premios

EXTRA Lunes, 27 de octubre 2025, 16:53 Compartir

El Ayuntamiento de Onda, en colaboración con la Cámara de Comercio de Castellón, ha puesto en marcha la 'Festa del Mercat', una iniciativa que tiene como objetivo impulsar las compras en el Mercado Municipal y fomentar el consumo de productos locales y de proximidad.

El día grande de esta campaña tendrá lugar el sábado 15 de noviembre, con una gran fiesta dentro del propio Mercado Municipal de Onda. A partir de las 10.00 horas, los clientes podrán canjear sus tickets de compra por más de 800 premios sorpresa, además de disfrutar de animación y música, que llenarán el mercado de un ambiente festivo y familiar.

Durante toda la jornada, las personas que presenten tickets de compra iguales o superiores a 5 euros en las paradas del mercado, o de 2 euros en los hornos del mercado, podrán intercambiarlos por premios directos. De esta forma, se busca recompensar la fidelidad de los compradores habituales y, al mismo tiempo, atraer a nuevos clientes para descubrir la variedad, frescura y cercanía que ofrece el Mercat Municipal.

La concejala de Comercio, María Baila, ha destacado la importancia de este tipo de acciones para reforzar el comercio local: «El Mercat Municipal es un punto de encuentro para los vecinos y un lugar donde se mantiene viva la esencia de Onda» «Con esta fiesta queremos celebrar el valor de nuestros comerciantes y fomentar la proximidad, la calidad y la confianza», ha añadido.

Con la 'Festa del Mercat', Onda reafirma su compromiso con el comercio local y con una forma de consumo más cercana y sostenible, poniendo en valor a los vendedores y a los productos de su Mercado Municipal.