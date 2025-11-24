Onda estrena con éxito 'Festiart', el nuevo festival joven que ha llenado el centro de arte y talento local

EXTRA Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:27 Compartir

Onda ha celebrado la primera edición de 'Festiart', el nuevo festival promovido por la Concejalía de Juventud que ha transformado el centro de la ciudad en un gran espacio cultural al aire libre. Durante toda la jornada, jóvenes ondenses han llenado las plazas del Pla y del Raval de San José, participando activamente en talleres, actuaciones y propuestas artísticas.

El programa ha reunido actividades gratuitas y abiertas a todos los públicos, con el protagonismo de la juventud en la asistencia, la organización y la exhibición artística. En este sentido, el concejal de Juventud del Ayuntamiento de Onda, Daniel Álvaro, ha señalado: «Festiart nace con fuerza y con el compromiso de convertirse en una gran cita cultural hecha por y para nuestros jóvenes».

Gran escenario cultural

El festival ha distribuido cada disciplina artística en espacios diferenciados, permitiendo al público disfrutar de una programación variada en un recorrido urbano. Música en directo, espectáculos participativos, talleres especializados y experiencias inmersivas han marcado el ritmo de la jornada en una propuesta cultural única en la ciudad.

La zona musical ha concentrado una notable afluencia, con actividades interactivas como una fábrica de instrumentos, una frutería musical e instrumentos futuristas, complementadas con concursos de karaoke, una experiencia de DJ virtual y conciertos en directo que han atraído a numeroso público durante todo el día.

En las áreas dedicadas al cine y la pintura, la tecnología ha cobrado un papel protagonista, con simulaciones de realidad virtual que han permitido al público adentrarse en escenas de películas y obras pictóricas reconocidas, además de talleres de efectos especiales, doblaje, animación y cerámica.

Asimismo, las actuaciones de baile urbano, latino y K-Pop han destacado por su seguimiento, junto con los espectáculos y talleres de teatro, circo y magia, que han dinamizado el festival y han completado una oferta accesible y participativa para todas las edades.