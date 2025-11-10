Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

AYTO. ONDA

Onda acogerá la última función del musical 'El Gran Show' como cierre de su gira nacional

El espectáculo, inspirado en 'El Gran Showman', reunirá a 25 artistas con coreografías, voces en directo y pantallas LED

Lunes, 10 de noviembre 2025, 17:23

El Teatro Mónaco de Onda acogerá el próximo 31 de enero de 2026 la última función del musical 'El Gran Show', una producción nacida en la propia ciudad hace casi tres años y que ha recorrido con éxito escenarios de toda España. La cita pondrá el broche de oro a una gira nacional que ha conquistado al público con su espectacular puesta en escena y la calidad artística de su elenco.

Inspirado en la película El Gran Showman (2017), el musical celebra el nacimiento del Show Business y narra la historia de P.T. Barnum, el visionario empresario circense que transformó su sueño en un espectáculo mundial conocido como El mayor show de la Tierra.

Talento ondense

El montaje destaca por su alto nivel artístico y técnico, con 25 personas en el escenario, entre las que se encuentra el artista ondense Christian Martínez Llácer; coreografías de gran formato, voces en directo y pantallas LED gigantes. Sin embargo, lo que más emociona al público es la conexión entre los artistas, algo notorio para el público.

Entradas ya disponibles

Las entradas para esta última función de El Gran Show ya están disponibles en la página web < www.giglon.com >. La representación tendrá lugar el sábado 31 de enero, a las 18.00 horas, en el Teatro Mónaco.

