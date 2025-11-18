NDCS consolida su posicionamiento con un evento clave sobre marca personal y liderazgo

EXTRA Martes, 18 de noviembre 2025, 13:57 Compartir

Networking Directivas y Empresarias de Castellón (NDCS) celebró su encuentro Branding Booster, una jornada diseñada para impulsar la comunicación estratégica, el liderazgo y la marca personal entre directivas. El evento completó aforo y se consolidó como una de las citas de referencia dentro del calendario NDCS, reforzando su misión de potenciar el liderazgo femenino en la provincia.

Mª Carmen Miralles, presidenta de NDCS, destacó en la apertura «la importancia de asumir la comunicación y la marca personal como parte del liderazgo directivo actual», subrayando el compromiso de la asociación con la profesionalización y el crecimiento de sus socias.

Una ponencia que marcó el rumbo: Irene Milían

La jornada abrió con el workshop impartido por Irene Milían, consultora senior de imagen personal, que ofreció una ponencia dinámica, inspiradora y orientada a la acción sobre cómo construir una marca personal sólida y competitiva. Su intervención dejó ideas claras y aplicables desde el minuto uno.

Mesa redonda: referentes que inspiran con hechos

El encuentro continuó con la mesa redonda «El futuro de la marca personal», protagonizada por perfiles clave del ecosistema institucional y empresarial:

Begoña Carrasco, alcaldesa de Castellón.

Dolores Font, directora creativa de Dolores Cortés.

Mª Ángeles Palmi, directora del parque comercial y de ocio Estepark y experta en Comunicación Estratégica y Marca corporativa.

Alba Alemán, asesora de Salud y Bienestar Organizacional.

La mesa fue moderada por Celia Pallarés, directora de Recursos Humanos en Grupo Cuatroochenta, aportando claridad, enfoque y visión práctica.

La conducción del evento estuvo a cargo de Elena Cucalá, experta en Desarrollo de Personas y Organizaciones (Alenta Equipo), quien articuló cada bloque con un hilo conductor sólido y orientado al valor profesional.

Participación activa y networking de impacto

El encuentro reunió a un amplio número de socias NDCS, que participaron activamente, demostrando la fortaleza de la red y su compromiso con el crecimiento profesional.

El evento finalizó con un cóctel y networking, favoreciendo la creación de nuevas conexiones y consolidando Branding Booster como uno de los eventos estratégicos de NDCS para impulsar el liderazgo y la visibilidad profesional de sus socias.

Una jornada que deja huella

Branding Booster se celebró en la Casa dels Caragols gracias a la colaboración de la Delegación del Consell, que cedió el espacio, y contó con el apoyo del Ayuntamiento de Castellón, que respalda las iniciativas de NDCS orientadas a fortalecer el talento y el liderazgo femenino en la ciudad.