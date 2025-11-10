Moncofa instala un sistema para medir el caudal del Belcaire y anticiparse a posibles inundaciones

EXTRA Lunes, 10 de noviembre 2025, 17:27 Compartir

El Ayuntamiento de Moncofa ha instalado una nueva estación meteorológica con sensor de medición del caudal del río Belcaire, un proyecto desarrollado conjuntamente con AVAMET que sitúa al municipio como pionero en la monitorización en tiempo real de este tipo de datos para la prevención de inundaciones.

La presentación del proyecto contó con la asistencia del director general de Innovación en Emergencias de la Generalitat Valenciana, Raúl Quílez, el alcalde de Moncofa, Wences Alós Valls, y el primer teniente de alcalde, José María Andrés, así como representantes de ayuntamientos de la Plana Baixa, técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar y efectivos de Bomberos Forestales, además de los miembros de AVAMET Vicent Ibáñez y Gerard Molés, que dieron cuenta de la relevancia del proyecto.

La estación, ubicada en el puente del camino que conecta con Xilxes, permite controlar la lámina de agua del Belcaire y recibir información actualizada en tiempo real a través de ordenadores, dispositivos móviles y aplicaciones específicas. Esta tecnología facilita la detección inmediata de subidas del nivel y activa alarmas automáticas para que la Policía Local y los servicios de emergencias puedan actuar con la máxima rapidez en caso de ser necesario.

El primer teniente de alcalde, José María Andrés, ha destacado que «Moncofa es pionera con este sistema, ya que es la primera vez que se instala un medidor de caudal de este tipo en la zona, y lo hacemos con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y anticiparnos ante posibles episodios de inundaciones». Andrés ha explicado que, aunque la competencia en materia de alertas recae en la Confederación Hidrográfica del Júcar, «este dispositivo nos permite conocer en tiempo real el nivel del río y tomar decisiones con antelación, sin necesidad de acercarnos físicamente al cauce del Belcaire».

El sensor, desarrollado por AVAMET, ha sido probado durante varias semanas para calibrar su funcionamiento. Además, la nueva estación sincroniza los datos con otros puntos de la cuenca del Belcaire —como Alfondeguilla y la Vall d'Uixó— para anticipar la cantidad de agua que puede llegar a Moncofa minutos después de producirse precipitaciones aguas arriba.

Próximamente, el sistema se completará con una cámara que ofrecerá soporte visual con imágenes en directo y una aplicación móvil que enviará notificaciones inmediatas ante cualquier variación del caudal.

Esta actuación se enmarca dentro del compromiso del Ayuntamiento de Moncofa por mejorar la prevención y la seguridad frente a fenómenos meteorológicos adversos. «Sabemos que Moncofa es una zona con riesgo de inundaciones y, por eso, seguimos invirtiendo en tecnología y colaboración con entidades especializadas para proteger al máximo a nuestros vecinos y vecinas», ha concluido Andrés.