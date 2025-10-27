Moncofa celebra Halloween con actividades infantiles y una gran fiesta nocturna

EXTRA Lunes, 27 de octubre 2025, 16:58 Compartir

El Ayuntamiento de Moncofa y la Comisión de Fiestas han organizado para el próximo viernes 31 de octubre una jornada completa para celebrar Halloween con propuestas dirigidas a todas las edades. La programación incluye una tarde infantil llena de diversión y una gran fiesta nocturna con DJ's en la carpa polivalente.

La tarde infantil se desarrollará de 16:30 a 20:00 horas en la plaza de la Constitución, donde los más pequeños y pequeñas podrán disfrutar de hinchables, pintacaras, photocall y un futbolín humano. Una cita pensada para vivir en familia el lado más divertido de la víspera de Todos los Santos.

La celebración continuará por la noche con la Fiesta Halloween con DJ's, que comenzará a las 23:00 horas en la carpa polivalente. La velada, organizada por la Comisión de Fiestas L'Asklaguetto 2026, promete diversión asegurada hasta la madrugada.

La concejala de Fiestas, María Teresa Alemany, ha destacado «la importancia de ofrecer actividades para todos los públicos, especialmente para los niños y niñas, que cada año esperan con ilusión la llegada de Halloween. Desde el Ayuntamiento trabajamos para que Moncofa siga siendo un municipio dinámico, con propuestas que fomenten la participación y el disfrute en comunidad».