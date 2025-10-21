Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

AYTO. MONCOFA

Moncofa asfalta el principal vial de salida del municipio

Se invierten 48.000 euros en la mejora de una arteria principal de tránsito

Martes, 21 de octubre 2025, 12:03

En Moncofa se ha asfaltado el principal vial de salida del municipio, el cual se conforma por las calles Sogorb, Guillem de Moncada y Escorxador. Se trata de una de las arterias principales del tránsito local, caracterizada por el elevado paso de vehículos diariamente. Esta medida forma parte del plan de asfaltado 2025 del consistorio, actuando en esta ocasión en dicho vial y que cada año se centra en diferentes partes del callejero para renovarlo a fases.

«El tránsito que cada día circula en esta zona es muy elevado y con el paso de los años se degrada. La atención está puesta en la seguridad de peatones y vehículos, para que no tengan desperfectos causados por el firme. Ahora, invertimos esta zona con casi 50.000 euros que mejoran el día a día de nuestro vecindario», ha valorado el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Moncofa, José María Andrés.

Para llevar a cabo las obras, el Ayuntamiento de Moncofa ha destinado 48.206,99 euros mediante los cuales se ha mejorado el firme del callejero y garantizan la seguridad tanto de vehículos como de viandantes. La actuación de mejora urbana ha consistido en el fresado y posterior recogida de escombros para más tarde realizar la pavimentación asfáltica y el ajuste de las trapas de servicios existentes, manteniendo la calidad de los servicios que atienden a los domicilios colindantes.

