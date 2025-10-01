Lidl inaugura esta semana una nueva tienda en la Comunitat en un municipio famoso por su cerámica Se inaugurará el próximo 3 de octubre en Almassora

Lidl continúa su expasión por España. Durante este mes abrirá una nueva tienda en la Comunidad Valenciana y otra en Andalucía, tras una inversión de cerca de 3,7 millones de euros y la creación de más de 40 empleos, sumando más de 3.100 metros cuadrados de superficie comercial.

En concreto, la tienda que se abrirá en la Comunitat se inaugurará el próximo 3 de octubre en Almassora, municipio conocido por su cerámica. El supermercado se situará en la Avenida de Castellón, 184, y pondrá a disposición de sus clientes más de 1.500 metros cuadrados de sala de ventas y más de un centenar de plazas de aparcamiento.

Por su parte, el 10 de octubre, la cadena abrirá una nueva tienda en Morón de la Frontera, situada en el número 4 de la Avenida del Pilar, que ofrecerá también más de 1.500 metros cuadrados de superficie y contará con más de 230 plazas de aparcamiento.

Lidl prevé para 2025 una inversión «similar a la del último ejercicio» para abrir «unas 50 tiendas», de las cuales unas 40 serán aperturas y el resto, modernizaciones y ampliaciones de su actual red de puntos de venta para ofrecer un servicio mejorado a sus clientes.

Además, impulsará proyectos con los que ampliar también su red de almacenes en los próximos años, destacando durante el último año la inauguración de un centro logístico en Constantí (Tarragona) y la reciente puesta en marcha del almacén en Martorell (Barcelona), que representa la mayor inversión logística de Lidl en España desde su llegada al país hace más de tres décadas.

En conjunto, esta «apuesta por el crecimiento» irá acompañada de la creación de unos 1.000 empleos adicionales, superando así los 20.000 trabajadores en plantilla, así como de más de 8.000 millones de euros anuales en compras a proveedores nacionales, reforzando el apoyo a la economía local.