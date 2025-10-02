Detenido tras estrellarse en Morella con un vehículo robado e intentar sustraer productos en un comercio La rápida intervención de un guardia civil fuera de servicio y la Policía Local permiten coger al delincuente

La Guardia Civil ha detenido este jueves en Morella a un hombre tras protagonizar un rocambolesco incidente. El arrestado se había estrellado poco antes a la entrada de la localidad con un vehículo robado y después había intentado sustraer productos en un supermercado de ese lugar, según han informado fuentes de la Benemérita.

Los hechos han sucedido esta tarde. Todo ha comenzado en el municipio de Sant Jordi, situado en la comarca castellonense del Baix Maestrat y con poco más de 1.300 habitantes. Un hombre ha robado una pick up de color negro y ha emprendido la huida por la carretera N-232.

Después de conducir cerca de 50 kilómetros se ha dirigido hacia Morella y a la entrada ha chocado contra una fachada. Tras salir del vehículo siniestrado, ha decidido entrar en un supermercado e intentar robar algunos productos.

Un cabo de la Guardia Civil de Morella que se encontraba fuera de servicio y agentes de la Policía Local han logrado retener al delincuente hasta la llegada de una patrulla de la Benemérita, que ha arrestado al hombre.

Fuentes del Instituto Armado han señalado que la Guardia Civil de San Mateo se ha hecho cargo de las diligencias, mientras que el Subsector de Tráfico se encarga de instruir las actuaciones relativas al accidente.