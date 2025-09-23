Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Un juez destierra de Turís a un ladrón tras ser detenido cuatro veces por 70 robos en coches
Un agente de la Guardia Civil en una imagen de recurso. LP

La Guardia Civil detiene a cinco jóvenes implicados en un apuñalamiento en Nules

Se trata de un grupo de jóvenes que buscaron una víctima aleatoria a la que acorralaron para evitar su huida

Europa Press

Martes, 23 de septiembre 2025, 11:12

La Guardia Civil ha detenido a cinco jóvenes por su presunta implicación en una reyerta a la salida de una discoteca de Nules en el pasado mes de agosto que se saldó con dos heridos, uno de ellos con lesiones graves por arma blanca tras recibir tres puñaladas en la zona del tórax.

Por estos hechos, se les acusa de dos delitos de asesinato en grado de tentativa y otro de pertenencia a organización criminal con los agravantes de superioridad numérica e intencionalidad, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Los primeros testimonios recogidos en el lugar coincidían en que las partes enfrentadas no se conocían previamente y se trataba de una pelea fortuita. Ante la gravedad de los hechos el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Burriana se hizo cargo de las diligencias y tras una investigación concluyó que «se trata de un grupo de jóvenes que sin motivos previos buscan una víctima aleatoria a la que acorralan para evitar su huida y causarle lesiones de la mayor gravedad posible».

Las pruebas recabadas por los investigadores, lograron la identificación y posterior detención de cinco implicados en los hechos. El presunto autor material del apuñalamiento, un varón de 22 años ha ingresado en prisión. Las diligencias instruidas han sido entregadas en los juzgados de instrucción de Nules.

