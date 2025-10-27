El Centre Municipal de les Arts de Burriana celebra la Semana Artística del Jardí

EXTRA Lunes, 27 de octubre 2025, 16:56 Compartir

El Centre Municipal de les Arts de Burriana se encuentra inmerso en la celebración del 20º aniversario del proyecto del Jardí Artístic y, por ello, han celebrado la Semana Artística. Así pues, durante toda esta semana, el alumnado ha abandonado las aulas para salir a la calle y mostrar su trabajo en las aulas. En este sentido, el profesorado ha impartido los talleres de música, danza y artes plásticas a pie de calle y, a ellos, se han podido sumar las familias del alumnado. Como resultado, el arte ha sido el hilo conductor de esta semana de actividades en las que las familias han estrechado lazos y han compartido momentos de educación artística.

De este modo, las familias de 4 a 7 años han participado, divididos por grupos, en un taller de percusión corporal. El alumnado ha interactuado y ha utilizado la música como elemento de comunicación. De igual modo, los grupos de esta franja de edad, también han realizado un taller de danza con una clara propuesta de trabajo psicomotor y audición activa, consiguiendo captar la total atención. Para completar, en el apartado de artes plásticas, el alumnado participante ha realizado una composición de tres murales artísticos. Gracias al trabajo realizado, se han completado un mural pintado, un mural realizado en base a la técnica del collage y un mural que representa un jardín vertical. Cabe mencionar que estos murales pasarán a decorar las paredes del Centre Municipal de les Arts.

Por otro lado, las familias de 1 a 3 años han participado en sendos talleres colaborativos. El primero de ellos, destinado al alumnado de Jardí Artístic 1, se ha centrado en la naturaleza y ha tenido la música y la danza como eje principal, utilizando la creatividad y el juego como herramienta de trabajo. Por su parte, el alumnado de 2 y 3 años ha sido protagonista de un taller inter artístico para la creación de varios murales, en los que la danza y la música han sido la inspiración para poder dibujar.

Cabe mencionar que todos los talleres se han realizado a pie de calle, en las inmediaciones de la Plaça La Mercé, con el objetivo de democratizar la actividad del Centre Municipal de les Arts y darla a conocer al público en general. Además, estos talleres han tenido un claro matiz familiar para que padres, madres e hijos puedan disfrutar del arte de forma conjunta, ofreciendo tiempo de ocio de calidad.

Música, danza y artes plásticas, en familia

Gracias al trabajo realizado en el aula durante todos estos años y a los resultados obtenidos en el desarrollo infantil, «las familias dan mucha importancia al proyecto y lo valoran, obteniendo como resultado una elevada participación en todas las actividades que se programan», explica la directora del centro burrianense, Ana Llopis. Y es que disfrutar del tiempo con los más pequeños no solo refuerza los vínculos familiares, sino que también enriquece el desarrollo emocional y social desde edades tempranas, hecho que es fundamental para enriquecer el crecimiento personal y crear recuerdos en el seno familiar. Gracias a estas sesiones se fortalece el vínculo afectivo, ya que participar de forma conjunta en actividades como arte, música o danza crea un espacio compartido en el que los padres pueden conectarse emocionalmente con sus hijos.

Las actividades creativas estimulan áreas clave del cerebro relacionadas con el lenguaje, la memoria y el pensamiento crítico. La participación activa de los padres en estos procesos refuerza el aprendizaje del niño y fomenta la comunicación verbal y no verbal, algo esencial para el desarrollo del lenguaje y las habilidades sociales del niño. Además, compartir este tipo de experiencias, sirven para aprender y poner en práctica valores importantes como la cooperación, la paciencia y la creatividad. Gracias a los resultados obtenidos durante todos los años que el Jardí Artístic está en marcha, queda claro que esta actividad impacta positivamente en el comportamiento del menor.