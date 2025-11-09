El CCE da por finalizada la alerta amarilla por vientos en Castellón El 112 informa que ya no hay alertas activas en todo el territorio

EP Domingo, 9 de noviembre 2025, 10:34 Comenta Compartir

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha dado por finalizadas a primera hora de este domingo la alerta nivel amarillo por vientos y fenómenos costeros en Castellón, por lo que la Comunitat Valenciana no presenta ningún aviso activado, según ha informado el 112 en su cuenta de X.

En este domingo los cielos estarán poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas la segunda mitad del día. Las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas en ascenso en el interior de la mitad norte y con pocos cambios en el resto.

El viento soplará del noroeste, moderado en Castellón con probables rachas «muy fuertes» en zonas expuestas de la mitad norte a primeras horas, y flojo de componente oeste en el resto, si bien tenderá en general a viento flojo variable la segunda mitad del día, con predominio de las componentes sur y este en el litoral por la tarde.

Los termómetros oscilarán entre los 10 y 21 grados en Alicante; en Castelló de la Plana, entre 10 y 20 y en la ciudad de València entre los 10 y 21, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología Aemet.

Según el 112, el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales es alto en el interior norte de la provincia de Castellón y bajo-medio en el resto de la Comunitat Valenciana.