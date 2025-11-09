Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Salvamento Marítimo rescata a una joven atrapada en una cala de Benitatxell mientras practicaba paddle surf
Tres mujeres protegidas contra el frío. EFE

El CCE da por finalizada la alerta amarilla por vientos en Castellón

El 112 informa que ya no hay alertas activas en todo el territorio

EP

Domingo, 9 de noviembre 2025, 10:34

Comenta

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha dado por finalizadas a primera hora de este domingo la alerta nivel amarillo por vientos y fenómenos costeros en Castellón, por lo que la Comunitat Valenciana no presenta ningún aviso activado, según ha informado el 112 en su cuenta de X.

En este domingo los cielos estarán poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas la segunda mitad del día. Las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas en ascenso en el interior de la mitad norte y con pocos cambios en el resto.

El viento soplará del noroeste, moderado en Castellón con probables rachas «muy fuertes» en zonas expuestas de la mitad norte a primeras horas, y flojo de componente oeste en el resto, si bien tenderá en general a viento flojo variable la segunda mitad del día, con predominio de las componentes sur y este en el litoral por la tarde.

Los termómetros oscilarán entre los 10 y 21 grados en Alicante; en Castelló de la Plana, entre 10 y 20 y en la ciudad de València entre los 10 y 21, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología Aemet.

Según el 112, el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales es alto en el interior norte de la provincia de Castellón y bajo-medio en el resto de la Comunitat Valenciana.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El camionero que atropelló y mató a una joven en Valencia queda en libertad pero no podrá conducir
  2. 2 El nuevo precio de la bombona de butano para esta semana de noviembre tras el cambio de tarifa
  3. 3

    Así será la Educación Primaria en la Comunitat: más horas de Matemáticas y lenguas y vuelta a las notas tradicionales
  4. 4 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  5. 5

    Gan Pampols: «Si mañana hay otra dana estamos peor preparados de lo que estábamos»
  6. 6 Pepe Rodríguez destapa las personas que tienen prohibida la entrada a su restaurante: «Son unos necios, tontolabas»
  7. 7 El precio del tabaco cambia a partir de este sábado en varias marcas
  8. 8 Dos ladrones, cazados por una cámara de seguridad cuando asaltaban un chalé de Torrent
  9. 9 A prisión el detenido por asesinar a tiros a Raponchi en Xirivella
  10. 10

    La reinauguración de una tienda gourmet en Valencia que ya va por la cuarta generación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El CCE da por finalizada la alerta amarilla por vientos en Castellón

El CCE da por finalizada la alerta amarilla por vientos en Castellón