Los castellonenses aceleran en la carrera verde y suben al podio de los que más utilizan coches ecológicos

Los coches con motores híbridos y eléctricos ganan cada vez más presencia en las carreteras españolas, una carrera en la que Castellón se ha ... colado en la 'pole position' como la tercera provincia con mayor peso relativo de este tipo de vehículos, sólo por detrás de Madrid y Barcelona. Según los datos difundidos por la patronal aseguradora UNESPA, el 4,8% de los turismos que circulan por la provincia castellonense utilizan energías limpias, frente al 3,8% en Valencia y al 3,4% en Alicante.

Y es que el avance de la movilidad ecológica ha sido notable en todo el país: los vehículos no fósiles —principalmente híbridos y eléctricos— han crecido un 21,3% en 2024, superando los 1,24 millones de unidades y representando ya el 4,79% del parque total. Por comparación, los coches de gasolina sólo aumentaron un 3,2% y los diésel cayeron un 1,7%.

En ese sentido, Castellón de la Plana ha ejercido como estilete del buen hacer de la provincia y también destaca en el top-10 de los municipios de más de 75.000 habitantes con mayor penetración de vehículos ecológicos. Así, la capital cuenta con más del 9% de coches híbridos o eléctricos, un porcentaje que la sitúa justo por detrás de grandes urbes como Pozuelo de Alarcón, Sant Cugat o Madrid, y muy por encima de la media nacional.

En conjunto, los datos de UNESPA, que proceden del parque asegurado nacional, confirman que la Comunitat Valenciana mantiene una posición intermedia-alta en movilidad sostenible, impulsada sobre todo por Castellón y por el peso creciente de los híbridos en el área metropolitana de Valencia.

Tendencia al alza

Por tipo de motorización, en España los híbridos representan casi siete de cada diez coches ecológicos (855.931 unidades), seguidos de los eléctricos puros (230.641) y los propulsados por gas licuado (152.193). El grueso de los conductores de estos vehículos tiene entre 31 y 65 años, y las mujeres ya son titulares de casi el 40% de las pólizas de coches ecológicos, frente al 30% en el resto del parque móvil.

A nivel autonómico, Madrid lidera la transición (9,1% del parque móvil), seguida de Cataluña (5,1%) y Baleares (4,7%), mientras que las regiones con menor implantación de la movilidad eléctrica siguen siendo Extremadura (1,7%) y Galicia (2,5%).

Toyota domina el coche verde

En cuanto a marcas, Toyota acapara de manera incontestable el liderazgo con hasta el 37,6% de los coches ecológicos en circulación, con sus modelos híbridos como los más comunes, seguida de Dacia, Lexus, Kia y Hyundai, todas con cuotas próximas al 6%.

Finalmente, los datos de UNESPA destacan que el cambio en el parque móvil valenciano es progresivo pero sostenido. En apenas cinco años, la proporción de vehículos no fósiles en España ha pasado del 2,3% en 2019 al 4,8% actual, reflejando la consolidación de una nueva movilidad en la que Castellón ha tomado claramente la delantera en la Comunitat.