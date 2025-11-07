Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet anuncia tormentas y fuerte viento este sábado en la Comunitat Valenciana y señala dónde lloverá
Imagen de un vehículo ecológico en la feria Ecomov organizada por LAS PROVINCIAS Jesús Signes

Los castellonenses aceleran en la carrera verde y suben al podio de los que más utilizan coches ecológicos

Los vehículos de combustible no fósil ya suponen casi el 5% del parque móvil provincial, sólo por detrás de Madrid y Barcelona y muy por delante de Valencia y Alicante

Kike Cervera

Kike Cervera

Valencia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 15:36

Los coches con motores híbridos y eléctricos ganan cada vez más presencia en las carreteras españolas, una carrera en la que Castellón se ha ... colado en la 'pole position' como la tercera provincia con mayor peso relativo de este tipo de vehículos, sólo por detrás de Madrid y Barcelona. Según los datos difundidos por la patronal aseguradora UNESPA, el 4,8% de los turismos que circulan por la provincia castellonense utilizan energías limpias, frente al 3,8% en Valencia y al 3,4% en Alicante.

