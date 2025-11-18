Castellón ultima el adoquinado de las calles del entorno del IES Ribalta y comenzará su asfaltado a principios de diciembre

EXTRA Martes, 18 de noviembre 2025, 14:00 Compartir

La ciudad de Castellón se prepara para afrontar la última fase de las obras de la Zona de Bajas Emisiones II. El concejal de Movilidad en el Ayuntamiento de Castellón, Cristian Ramírez, ha informado de que durante esta semana y la última semana de noviembre, los trabajos principalmente estarán centrados en concluir el adoquinado de las calles y aceras, para fresar y así proceder a su asfaltado, dando la obra por finalizada.

Ramírez ha señalado que, una vez se proceda al asfaltado, se seguirá trabajando en esas calles con la instalación de las zonas verdes y del mobiliario urbano, así como de la señalética, y matiza que «la obra propiamente dicha estará concluida, lo que permitirá el acceso al tráfico sin ningún inconveniente».

Por otra parte, el edil ha destacado que, «gracias a las obras de las Zonas de Bajas Emisiones, la transformación de Castellón es un hecho; así queda patente con la creación de itinerarios accesibles, también con las numerosas plantaciones e instalación de espacios verdes, así como con la instalación del nuevo mobiliario urbano con nuevos bancos y papeleras. Todo esto, junto a la renovación de las aceras y el asfaltado en estas calles, da como resultado una ciudad más paseable, más accesible y más renaturalizada, tal y como prometimos a los castellonenses».

Avance de los trabajos en las calles de la ZBE II

Ramírez ha repasado el estado actual de las calles en las que se está trabajando, en la Zona de Bajas Emisiones II. En la calle Fola, el adoquín de la acera norte ya está colocado y esta semana se están levantando tapas y haciendo remates para proceder al fresado la semana que viene y así asfaltar la calle la primera semana de diciembre.

En la calle Echegaray se está acabando de instalar la señalización vertical, así como esta semana se plantarán los árboles y se colocarán las traviesas, así como el mobiliario urbano. Del mismo modo se encuentra la calle Trullols, donde se está actualmente trabajando en el tramo comprendido entre Echegaray y calle Zaragoza y los encintados están ya hechos, por lo que se está preparando para asfaltar y para proceder a la instalación de las zonas verdes.

En la calle Santos Vivancos, la acera oeste ya está terminada, ya se han colocado los bancos y en la acera del lado este esta semana se procederá a colocar el adoquín. En la calle Arquitecto Traver se va a colocar el hormigón impreso, y ya está instalado el riego por goteo para poder colocar las plantaciones y también se procederá a su asfaltado la primera semana de diciembre.

En la calle Rosell la semana pasada se plantaron los árboles, se colocaron las traviesas y ahora se trabajará en la colocación del mobiliario urbano y las plantaciones pequeñas.

En la Plaza del Maestrazgo, el adoquín de la acera norte ya está colocado y esta semana se colocará la señalización vertical. La semana pasada se colocaron los árboles y las traviesas, y esta semana se trabajará en el fresado de la calle para su posterior asfaltado. En la misma situación se encuentra la calle Pedro Aliaga, donde también se realizarán esta semana las labores de fresado.

En la calle Dolores esta semana se trabajará en la mejora del parking, atendiendo a las peticiones de los vecinos. En Infante don Pedro, la semana pasada se puso el adoquín de la acera norte y esta semana los trabajos serán la preparación para colocar el adoquín de la acera sur.

Antiguo parking del mercado

Se están haciendo las últimas cimentaciones para la instalación del alumbrado. Se está trabajando en los accesos del parque, en los nuevos y tapando los viejos, así como se está instalando el riego interior y se ha procedido a introducir el relleno de tierra vegetal. En lo que respecta al edificio, se está trabajando en algunas instalaciones.

Cabe recordar que el parking estará cerrado hasta el fin de la obra; no obstante, los vehículos podrán estacionar en el Recinto de Ferias y Mercados REFEYME, siempre y cuando, por la realización de algún evento, no esté disponible de forma puntual.

Proyecto financiado con fondos europeos

El proyecto de la Zona de Bajas Emisiones conseguirá que la ciudad cuente con más zonas verdes, así como se incrementarán las zonas de aparcamiento y mejorará la accesibilidad en la zona centro.

La actuación se está llevando a cabo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) con fondos Next Generation, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.