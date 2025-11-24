Castellón, epicentro de la gimnasia rítmica española en una edición que refuerza la apuesta de la ciudad por el deporte

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:38

Castellón ha vuelto a demostrar durante los últimos cuatro días su firme compromiso con el deporte y con la organización de grandes eventos deportivos nacionales. La ciudad se ha convertido en el epicentro de la gimnasia rítmica española al acoger de manera simultánea el Campeonato Nacional Base de Conjuntos Iberdrola y la 3.ª Fase de la Copa de España de Conjuntos Iberdrola, dos de las citas más destacadas del calendario nacional.

El Pabellón Ciutat de Castelló registró un lleno absoluto durante todas las jornadas, evidenciando tanto el interés del público como la capacidad del municipio para movilizar voluntariado, personal técnico y recursos logísticos que garantizan el éxito de eventos de gran escala. En total, más de 4.400 gimnastas y 600 técnicos procedentes de toda España compitieron en un ambiente vibrante y con un público entregado, consolidando a Castellón como una sede referente para este tipo de competiciones.

Un triunfo histórico para la gimnasia castellonense

El fin de semana dejó momentos inolvidables, entre ellos la proclamación del Club Gimnàstica Tramuntana del Grau de Castelló como campeón de España juvenil del Campeonato Nacional Base. Un logro histórico que llenó de orgullo a la ciudad. La concejala de Deportes, Maica Hurtado, destacó tras la entrega de medallas:

«Es un honor acompañar a un club de Castellón en un día tan especial. Verles alcanzar lo más alto precisamente aquí, en su ciudad, es un reflejo del talento y del trabajo que se impulsa desde Castellón en el ámbito deportivo».

Reconocimiento al talento internacional

El campeonato también sirvió como escenario para rendir homenaje a 21 deportistas internacionales que en 2024 han logrado destacados resultados y participaciones en competiciones europeas, mundiales y olímpicas. Las distinciones abarcaron a gimnastas de diversas modalidades de la Federació de Gimnàstica de la Comunitat Valenciana (FGCV): Aeróbica, Acrobática, Artística Masculina y Femenina, y Rítmica.

Para Maica Hurtado, este reconocimiento subraya el prestigio de Castellón como sede deportiva:

«Que la Federación haya elegido nuestra ciudad para este homenaje habla de la confianza en Castellón y de nuestra capacidad para albergar eventos de primer nivel. Hemos trabajado para que todas las gimnastas se sintieran como en casa, y Castellón ha respondido con una enorme implicación».

Castellón, una ciudad volcada con el deporte

La organización de este campeonato confirma la estrategia municipal de convertir a Castellón en un referente nacional en materia de deporte base y de grandes competiciones. La ciudad ha reforzado en los últimos años su calendario deportivo con eventos estatales e internacionales en disciplinas como atletismo, triatlón, gimnasia, fútbol base, balonmano o deporte adaptado.

Este compromiso se traduce en inversión en instalaciones, profesionalización de servicios deportivos, impulso a los clubes locales y programas para fomentar la práctica deportiva en todas las edades. La celebración de las competiciones Iberdrola es un nuevo ejemplo del potencial de Castellón para combinar deporte, turismo, economía local y proyección exterior.

Participación de todo el país

Un total de 17 comunidades autónomas, 2 ciudades autónomas, estuvieron representadas en esta edición, mostrando la diversidad y el alcance del evento. Delegaciones procedentes de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cataluña, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y la Comunitat Valenciana compitieron durante cuatro intensos días que han dejado una huella imborrable en la ciudad.

