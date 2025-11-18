Carrasco firma la compra de la primera de las 5 viviendas sociales que sumará Castellón antes de 2026 La compra se ha materializado por un importe de 128.047,08 euros

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha formalizado hoy la adquisición de la primera vivienda social de las cinco que sumará Castelló antes de 2026 para ampliar el parque municipal, a través de la firma ante notario que se ha realizado en el despacho de alcaldía y en la que han estado también presentes la concejala de Vivienda, Ester Giner; el concejal de Contratación y Patrimonio, Vicent Sales, y la concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara, además del secretario del Ayuntamiento.

La compra se ha materializado por un importe de 128.047,08 euros.

Carrasci ha querido recordar que hace tan sólo unos días, la Junta de Gobierno Local, aprobó iniciar la adquisición de otros dos inmuebles, con una inversión total de 247.779 euros, que se sumarán a este parque municipal de vivienda social y cuya compra espera formalizar también en las próximas semanas.

La alcaldesa ha hecho hincapié en que para lograr este objetivo «desde el equipo de Gobierno se ha dotado al presupuesto de este año con hasta 1,5 millones de euros para la compra de vivienda social, un presupuesto que es el mayor de la historia del Ayuntamiento para estas adquisiciones».

Carrasco ha puesto en valor la compra de estas nuevas viviendas sociales y la recuperación de hasta 70 de este tipo de pisos que se está llevando a cabo. «Nada que ver con los 8 años de inacción del anterior gobierno municipal, que fue incapaz de resolver este problema ni de adquirir ninguna vivienda social», ha dicho.

«LEGISLATURA DE LA VIVIENDA»

Begoña Carrasco ha asegurado que llevan tiempo insistiendo en que esta va a ser la legislatura de la vivienda en la ciudad de Castellón y -ha dicho- así lo están comprobando y demostrando con acciones como la firma de hoy. «El acceso a la vivienda es la principal preocupación de los españoles, de los castellonenses, y desde el Gobierno municipal estamos trabajando para que conseguir una vivienda sea lo más accesible posible para nuestros vecinos», ha subrayado.

La alcaldesa se ha referido finalmente a la próxima puesta en marcha de un programa de Alquiler Joven« y ha puesto en contraste la »parálisis« del anterior gobierno municipal, frente a la »intensa labor« que están realizando desde el equipo de gobierno, »reactivando la concesión de suelo para la construcción de nuevas promociones para unas 4.000 nuevas viviendas, con más del 40 por ciento de protección pública o con la cesión de solares a la Generalitat para construcción de hasta 123 nuevas viviendas VPP«.