Burriana impulsa la renaturalización urbana con la plantación de 47 nuevos árboles en las Rondas Panderola y Pere IV

El Ayuntamiento de Burriana prosigue con su compromiso de crear una ciudad más verde, amable, sostenible y accesible a través de su plan de renaturalización urbana. Dentro de esta estrategia, se está procediendo a la plantación de 47 nuevos árboles en las recientemente remodeladas Ronda de la Panderola y Ronda Pere IV.

En la Ronda Panderola, tras la completa renovación de las redes de alcantarillado y abastecimiento de agua potable, y la renovación integral de las aceras, desde la Plaza de la Estacioneta hasta la avenida de Nules, se han habilitado nuevos alcorques. Estos se han ubicado estratégicamente en la zona de estacionamiento. Con esta disposición se logra liberar las aceras de obstáculos, mejorando la accesibilidad para los ciudadanos, especialmente los de movilidad reducida y separando el arbolado de las fachadas de las viviendas. En esta vía se plantarán 15 ejemplares de la especie Tipuana tipu, seleccionada por su destacado valor ornamental y su probada capacidad para generar sombra.

Por su parte, en la Ronda Pere IV, donde se ha llevado a cabo la ampliación de la acera derecha hasta los 4 metros de anchura, y la renovación de la red de abastecimiento, se plantarán un total de 32 nuevos árboles de las especies Pyrus calleryana y Tipuana tipu.

Ambas intervenciones siguen la misma línea estratégica de incrementar las zonas verdes, mejorar el confort climático urbano y favorecer un entorno más amable, saludable y sostenible para los burrianenses. «Con estas actuaciones de renaturalización de la ciudad, estamos promoviendo una Burriana más saludable, accesible y mejor preparada para afrontar los retos del futuro», ha valorado el concejal Vía Pública, Mario Trullen, quien ha destacado que «estos trabajos son un paso más dentro de la planificación integral que tiene como objetivo incluir arbolado en todas las remodelaciones urbanas». Trullen, ha explicado al respecto, que «no solo mejoramos la infraestructura de la ciudad, sino que también elevamos la calidad de vida de nuestros vecinos puesto que el nuevo arbolado ofrecerá sombra, reducirá la temperatura y hará que Burriana sea una ciudad más paseable y amable«.