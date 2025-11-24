Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

AYTO. BURRIANA

Burriana exalta a la Reina Fallera Infantil 2026, Ana Olivas

Paula Vidal, fallera de La Mercé desde su nacimiento y primera mujer Pregonera de la historia de Burriana en 2024, ha ejercido como mantenedora en el acto.

EXTRA

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:30

Burriana ha concluido los actos de exaltación de las Reinas Falleras de Burriana 2026 en el Teatro Payà este fin de semana, uno de los momentos más destacados del calendario fallero, que comenzó con la exaltación de la Reina Fallera de 2026, Laura Sendra.

Ana Olivas ha recibido la banda de Reina Fallera Infantil de Burriana 2026 de manos del alcalde, Jorge Monferrer Daudí, junto con la Corte de Honor y Damas de la Ciudad 2026 y las falleras de las 19 comisiones falleras del municipio.

Paula Vidal, fallera de La Mercé desde su nacimiento y primera mujer Pregonera de la historia de Burriana en 2024, ha sido la mantenedora en la exaltación que tuvo lugar en el Teatro Payà a las 17:30h. Antes del acto, a las 16:00h, las distintas comisiones falleras se concentraron en la plaza Mayor para desfilar hacia el Teatro Payà.

La Reina Fallera Infantil estuvo arropada por la Reina Infantil de las Fiestas de Castellón, Ana Colón, la Belleza del Fuego Infantil de Alicante 2025, Valentina Tárrega, así como la Fallera Mayor Infantil de Valencia, Marta Mercader junto con representantes de otras delegaciones de municipios vecinos, además de la concejala de Fallas y presidenta de la Junta Local Fallera, Paloma Boix, miembros de la corporación municipal y componentes de la Junta Local Fallera.

