Burriana avanza en el I Plan de Infancia y Adolescencia, una hoja de ruta para blindar los derechos y promover la participación activa de los menores

Martes, 21 de octubre 2025, 12:01

El Ayuntamiento de Burriana ha aprobado el I Plan de Infancia y Adolescencia, una herramienta estratégica que establece una hoja de ruta con medidas concretas orientadas a mejorar el bienestar y garantizar la protección de la población menor de edad en la localidad. El Plan surge de la necesidad de reconocer a este colectivo como sujetos de derechos y parte activa de la ciudadanía.

Su elaboración ha sido el resultado de un proceso participativo con múltiples vertientes, en el que han colaborado profesionales, entidades, familias y, de manera fundamental, los propios menores de edad, cuyas opiniones y experiencias han sido esenciales para recoger ideas, necesidades y propuestas que aseguran que el plan responda eficazmente a los retos del municipio.

El I Plan de Infancia y Adolescencia aborda la realidad de los menores en todos los ámbitos de su vida, incluyendo educación, salud, ocio, participación y movilidad, convirtiéndose en un instrumento clave para la gestión de las políticas públicas futuras.

El Plan de Acción se articula a través de líneas estratégicas de actuación en cinco áreas temáticas clave: Educación, Sanidad, Tiempo libre/ocio/cultura, Igualdad y Participación/asociacionismo.

Como eje fundamental del Plan, se destaca la próxima constitución del Consejo Local de Infancia y Adolescencia (CLIA), que se establecerá como el órgano máximo de participación democrática de este colectivo, garantizando su derecho a influir en las políticas municipales de Burriana.

Tras la última reunión de trabajo celebrada en la sala de Juntas del consistorio de la capital de la Plana Baixa, la concejal de Servicios Sociales, Isabel Monfort, ha destacado que «es un orgullo poder presentar el primer Plan de Infancia y Adolescencia de Burriana, un proyecto que pone en el centro a la infancia y adolescencia de nuestro municipio, reconociéndose su condición como sujetos de derechos y como parte activa de nuestra sociedad.». La edil, ha querido añadir que «desde el ejecutivo municipal trabajamos para que nuestra ciudad sea un entorno seguro y comprensivo con las distintas realidades de la infancia y la adolescencia, trabajando día a día, de forma conjunta, para garantizar que cada menor de edad pueda crecer con igualdad de oportunidades, acompañamiento, protección y atención.»

Por su parte, la concejal de Familia, Beatriz Conejero, ha valorado que «asumimos con ilusión la responsabilidad de fomentar un entorno seguro en el que la infancia y adolescencia puedan desarrollarse de manera plena y equilibrada en Burriana. Nuestro objetivo desde el principio ha sido escuchar e integrar sus opiniones, garantizando que Burriana cuente con una visión integral y adaptada a las generaciones futuras».