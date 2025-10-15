Burriana acoge este fin de semana la tercera edición del Rallye Ciudad de Burriana

EXTRA Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:54 Compartir

Burriana acogerá el próximo sábado 18 de octubre la tercera edición del Rallye Ciudad de Burriana, una cita que forma parte del Trofeo de Regularidad de la Comunitat Valenciana. Esta prueba, en la que no prima la velocidad sino la capacidad de mantener el ritmo y la compenetración entre piloto y copiloto, volverá a tener su epicentro en la Plaza del Plà de Burriana.

La jornada comenzará a las 08:15 de la mañana con el parque cerrado. La salida del primer vehículo desde la Plaza del Plà está prevista a las 10:30 horas, momento en el que se dará inicio al recorrido. Aunque el trazado de este año se mantiene en secreto hasta el día de la prueba, se ha avanzado que llevará a los participantes por carreteras de las comarcas del Alcalatén y el Alto Mijares. En total, los equipos deberán completar 9 tramos de regularidad, con la llegada de los vehículos prevista sobre las 18:30 horas, así como la culminación de la jornada con la entrega de trofeos aproximadamente las 20:20 horas.

El rally contará con un máximo de 60 vehículos inscritos y se celebra por tercer año consecutivo gracias al respaldo del consistorio de la capital de la Plana Baixa a través de las concejalías de Deporte y Turismo, y la colaboración de otras entidades, como la Diputación de Castellón.

El concejal de Deportes, Fran Capdevila, ha explicado que «Burriana calienta motores con la tercera edición del Rallye de Regularidad Ciudad de Burriana que valora la habilidad, la concentración y la precisión». Asimismo, Capdevila ha destacado que «es una gran oportunidad para que vecinos y visitantes disfruten en familia en nuestra ciudad de una jornada del motor que contará con auténticas joyas automovilísticas».