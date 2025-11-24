Benicàssim aprueba un presupuesto de 38 millones para 2026

EXTRA Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:41 Compartir

El Pleno del Ayuntamiento de Benicàssim ha aprobado el presupuesto municipal para 2026 de 38 millones de euros. La alcaldesa, Susana Marqués, ha destacado que «este presupuesto se ha trabajado con un propósito claro, adaptar las políticas a la realidad de Benicàssim y dimensionar los servicios públicos que presta el Ayuntamiento y que nuestros vecinos se merecen», ha señalado la alcaldesa.

Uno de los ejes principales del presupuesto es la ampliación y mejora de los grandes servicios municipales. Tanto la nueva gestión del agua potable como la de los residuos urbanos están ya en funcionamiento, y supondrán un aumento significativo en la calidad y en los recursos destinados a estos servicios, que experimentarán una mejora exponencial. «Durante el próximo año 2026 continuamos trabajando los proyectos del Plan de Inversiones 2024-2027; estarán en vigor los nuevos contratos de prestación de servicios para los próximos años y vamos a centrar todo el esfuerzo en que el Centro de Día complete su puesta en servicio».

El equipo que lidera Marqués también pone el foco en dos proyectos clave. Por un lado, continuar con el Plan de Inversiones Estratégicas para adecuar y mejorar espacios públicos y construir nuevas infraestructuras que impulsen el desarrollo del municipio. Por otro lado, la apertura del CEAM, un servicio esencial cuya puesta en marcha comenzó el pasado mes de octubre con el inicio de actividades enfocadas en el envejecimiento activo con talleres de estimulación cognitiva y psicomotricidad, y ya se están ultimando los pliegos de licitación de la gestión de la infraestructura al completo que permitirá mejorar la atención a las personas mayores y prestar apoyo a quienes presentan mayor dependencia y a sus familias.

Cabe recordar que, en el capítulo de ingresos, el Ayuntamiento de Benicàssim ha aprobado una nueva reducción del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de 2 puntos del tipo de gravamen para 2026, que pasa del 0,60 al 0,58. Así, el consistorio benicense, en la búsqueda de aliviar la carga fiscal a los vecinos y vecinas de Benicàssim. Una medida que se añade a la rebaja de 2 puntos ya aplicada para 2025, sumando en total un ahorro para las familias benicenses de más de 1 millón de euros en dos ejercicios consecutivos.

El concejal de Hacienda, Arturo Martí, ha detallado que «el Plan de Inversiones hasta 2027, con una inyección de 9 millones de euros, sigue ejecutándose a lo largo de esta legislatura y contempla, además, 2 millones para el «Districte Cultural», un espacio polivalente y multifuncional, 530.000 euros para mejoras en instalaciones deportivas, 1,8 millones para la prolongación de la CV-149, casi 1 millón para asfaltado de vías públicas, 550.000 euros para alumbrado urbano y 175.000 euros para el Plan General de Mejora y Accesibilidad de parques y jardines. También contempla 300.000 euros para mantenimiento y dotaciones de las playas y 600.000 euros para obras de pluviales en viales de la zona sur, entre otras actuaciones».

Además, el Ayuntamiento reserva 50.000 euros para las propuestas de los presupuestos participativos infantiles que surgirán del Pleno Infantil de 2026, en el que participará el alumnado de 5.º y 6.º de primaria de los centros CEIP Palmerar, CEIP Sant Águeda y el Liceo. Esta iniciativa, integrada como novedad el año pasado en el proyecto de presupuestos participativos, repite ante la gran aceptación por parte del alumnado y busca fomentar la implicación de los más pequeños y fortalecer su compromiso con la mejora de su ciudad.