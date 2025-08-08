Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Turistas hacen cola en un mostrador de la aerolínea Ryanair. EFE

El aeropuerto de Castellón logra en julio su «mejor registro» y supera por primera vez los 40.000 pasajeros

Opera este verano 14 rutas regulares

EP

Viernes, 8 de agosto 2025, 08:47

El aeropuerto de Castellón ha contabilizado en el mes de julio un total de 41.433 pasajeros, «el mejor registro mensual en la trayectoria de la instalación, que ha superado por primera vez los 40.000 pasajeros en un mes».

Al respecto, el director general de Aerocas, Justo Vellón, ha manifestado que las cifras de este mes pasado «evidencian la buena marcha de la campaña estival, en la que el aeropuerto opera el mayor número de rutas y vuelos regulares de su historia».

Justo Vellón ha destacado el «hito» que supone rebasar la barrera de los 40.000 pasajeros en un mes y ha recordado el objetivo anual de este 2025 es el de alcanzar por primera vez los 300.000 usuarios.

Los 41.433 pasajeros de julio de este año mejoran en un 14% la cifra del mes de julio de 2024. En el acumulado de los siete primeros meses de 2025, se contabilizan 176.779 pasajeros, un 11,5% más que en el mismo periodo del año anterior.

El aeropuerto de Castellón opera este verano 14 rutas regulares, cuatro más que en la campaña estival de 2024. Las líneas vigentes conectan con Berlín, Milán, Londres, Bruselas, Düsseldorf Weeze, Oporto, Bucarest, Madrid, Asturias, Bilbao, Budapest, Cracovia, Cluj y Palma de Mallorca.

