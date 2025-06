Salva Torrent cumple diez años como alcalde de l'Eliana

Manuel García L'Eliana Viernes, 13 de junio 2025, 16:04 Comenta Compartir

Con motivo del décimo aniversario desde su toma de posesión como alcalde, el Ayuntamiento de l'Eliana ha difundido una entrevista personal en la que Salva Torrent expresa su sincero agradecimiento a los vecinos del municipio por su confianza, participación y espíritu constructivo durante esta década de gobierno local.

Torrent ha querido poner en valor el comportamiento ejemplar de la ciudadanía en momentos clave como la pandemia de la Covid 19 o la dana, situaciones que —según explica— pusieron a prueba, pero también evidenciaron la capacidad de solidaridad, responsabilidad y compromiso del pueblo de l'Eliana.

En la entrevista, el primer edil recuerda el momento en el que asumió el cargo —un 13 de junio de 2015— como un día «lleno de gratitud y responsabilidad», y repasa algunas de las iniciativas destacadas llevadas a cabo en estos años, como la planta desnitrificadora, el desarrollo del área industrial, la transformación del Polideportivo, la creación de nuevas zonas verdes o la nueva Casa de la Cultura, lugar de grabación de la charla.

El diálogo constante con la ciudadanía han sido, afirma, «claves para avanzar hacia una l'Eliana más amable y pensada para las personas». Asimismo, reconoce que también se han cometido errores, como la implantación de las calles de sentido único, de la que asegura que «la idea era acertada, pero la ejecución podría haber sido más cuidadosa».

En clave de futuro, Torrent señala varios retos inmediatos como la rehabilitación de la Torre del Virrey, la fase 2 y última de peatonalización del área central o la mejora continua de infraestructuras como aceras y asfaltado.

Por último, ha destacado el valor colectivo del pueblo de l'Eliana: «Vivimos en un municipio afortunado, con una oferta cultural, deportiva y festiva muy rica, y con una ciudadanía comprometida. L'Eliana es, cada fin de semana, el corazón que late en el Camp de Túria. Y todavía tiene mucho potencial para seguir creciendo».

Con este mensaje, el Ayuntamiento busca ofrecer un ejercicio de transparencia, rendición de cuentas y agradecimiento institucional, poniendo el foco en el trabajo compartido con la ciudadanía y con toda la Corporación municipal a lo largo de estos diez años.

Recuerdos de una década: errores, aciertos y anhelos

• ¿Cómo recuerda el día que tomó posesión como alcalde? ¿Qué sensaciones tenía en el cuerpo aquel sábado 13 de junio a las 11 de la mañana?

Sobre todo, mucha gratitud hacia toda la gente que hizo posible que yo fuera alcalde de nuestro pueblo. Gratitud y mucha responsabilidad, también. Recuerdo aquel día como si estuviera un poco en las nubes, ¿no? Por decirlo así… Y fue un día muy especial. Estaba rodeado de mi familia, de mis hijas, de mi mujer, de mis amigos. Eché mucho de menos a mis padres. Sé que habrían estado muy orgullosos de que su hijo hubiera sido el alcalde de nuestro pueblo, de l'Eliana.

• ¿Recuerda la primera decisión que tomó como alcalde?

Una de las primeras cosas que tenía muy claras era que quería una l'Eliana viva, participativa. Si os dais cuenta, estos diez años han sido años de trabajar por esa ciudad amable. La primera decisión que tomamos fue la pasarela que conecta l'Eliana, el centro del pueblo, con el Polideportivo, con el colegio El Garbí. Le dimos un nuevo aspecto.

• ¿Qué importancia tiene el trabajo en equipo?

Estos diez años se han hecho gracias a los concejales y concejalas que me han acompañado. Y esto es así. Quien se piensa que está por encima de todo, se equivoca. Yo he tenido y sigo teniendo la suerte de contar con concejales y concejalas muy potentes. Cada uno con sus valores, cada uno con sus virtudes.

• En general, ¿cuál ha sido el momento más duro como alcalde en estos diez años?

Sin duda, el peor momento fue la Covid. Porque perdimos a muchos vecinos y vecinas. Fue una época muy incierta, ¿no? No sabíamos bien dónde estábamos ni qué podía pasar. Y lo único que teníamos claro era que había que estar ahí, trabajar, acompañar. Recuerdo esas entrevistas que me hacían mis hijas en casa, con las que íbamos contando, narrando cómo estaba la situación, cuántas personas se habían infectado…

• ¿Qué es lo que más le llena como alcalde?

¿Lo que más me llena? Mi capacidad de servicio a la ciudadanía. Escuchar a los vecinos y vecinas. Poder seguir transformando nuestro pueblo. Estoy convencido de que, después de estos diez años, l'Eliana de hoy es mejor que la que recibí hace una década. Los alcaldes de antes fueron grandes alcaldes: Vicente Tarazona, Josep Maria Àngel, por citar a los que más tiempo estuvieron. Hicieron un gran trabajo. Y nosotros lo hemos continuado. Al final, de lo que se trata es de mejorar y de que la gente se sienta orgullosa del pueblo donde vive.

• Hasta ahora, ¿qué acción de gobierno considera que es su mayor legado?

La planta desnitrificadora, por todo lo que ha supuesto. El polígono industrial, el área industrial, que l'Eliana no tenía y hemos conseguido sacar adelante. Las zonas verdes. Esta ciudad pensada para las personas. La reforma en profundidad del polideportivo municipal… Muchísimas cosas.

• ¿Cuál considera que ha sido su mayor error como alcalde?

El que hace cosas se equivoca. Y eso hay que asumirlo. No somos perfectos. Hay que saber reconocer los errores. Yo creo que, por ejemplo, nos equivocamos con el tema de las calles unidireccionales. No en la idea, porque hoy en día l'Eliana es más segura. Pero sí es cierto que no lo planificamos bien. Había que haber trabajado más a fondo sobre el terreno, porque cada zona de l'Eliana tiene una idiosincrasia especial. Si tuviera que volver a hacerlo, lo haríamos de otra manera. Y otro tema que llevo clavado como alcalde ——aunque no dependa directamente de mí—— es el de las infraestructuras educativas. Tanto el colegio El Garbí como el segundo instituto siguen avanzando, pero vamos a marchas forzadas. Creo que acabarán siendo una realidad, pero está costando más de lo que debería.

• ¿Qué palabras tiene para los elianeros y elianeras como gobernante?

Lo primero que diría es que l'Eliana es un pueblo de acogida. Es un pueblo alegre. Dicen aquello de «l'Eliana, gent de campana». Porque nos gusta la fiesta, nos gusta nuestra identidad como pueblo. Y también l'Eliana ha demostrado ser solidaria: lo vimos en la guerra de Ucrania, lo vimos con la DANA… la gente respondió.

• ¿Qué es lo que más le repiten los ciudadanos cuando le paran por la calle?

Durante los «Cafés con el alcalde», la reivindicación más habitual durante un tiempo fue la limpieza de las calles. Y eso lo hemos resuelto con el nuevo contrato. Hoy en día, la gente está muy contenta. Y otra de las demandas más frecuentes ha sido la reparación de aceras.

• Quedan, como mínimo, dos años más como alcalde. ¿Cuáles son los retos más importantes que tiene por delante?

A corto plazo, los retos más inmediatos son las obras de la Torre del Virrey, la fase 2 del área central, y continuar con la peatonalización del centro urbano. Seguimos trabajando: el plan de aceras, el plan de asfaltado, nuevas zonas verdes, más intervenciones en el polideportivo… Porque yo creo que una ciudad nunca se acaba de definir del todo.

• ¿Qué les diría a los elianeros y elianeras después de estos 10 años?

Les diría que somos afortunados. Que las vecinas y vecinos de l'Eliana vivimos en un gran pueblo. Con una oferta cultural excelente, una oferta deportiva de primer nivel, una fiesta viva y participativa. En el corazón del Camp de Túria, el que más late es l'Eliana. L'Eliana, los fines de semana, es el epicentro de la comarca. Todo el mundo quiere venir. Y, aunque ya estamos en una muy buena situación, estoy convencido de que l'Eliana todavía puede estar mejor.