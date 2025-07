Riba-roja activa los cañones de agua por el riesgo de incendios

P. M. VALENCIA Jueves, 17 de julio 2025, 09:23 Comenta Compartir

Ante las altas temperaturas y el nivel 3 de preemergencia por riesgo extremo de incendios forestales, el Ayuntamiento de Riba.roja ha activado preventivamente el sistema Guardian, una red de cañones de agua repartidos en los lugares estratégicos de zonas residenciales, sobre todo urbanizaciones.

Este sistema tiene como objetivo principal aumentar la resiliencia contra los incendios forestales a la interfaz urbano-forestal del Parque Natural del Turia, especialmente en las viviendas más próximas al río.

Guardian (Green Urban Actions for Resilient fire Defense of the Interface Area) es un proyecto destinado a aumentar la resiliencia al fuego en una zona del parque del Turia, que ha dado lugar a la infraestructura contra incendios más grande de Europa y la segunda más grande del mundo.

Además de la envergadura de esta instalación, el carácter diferencial es que emplea agua regenerada, agua depurada sometida a tratamientos específicos para su reutilización, en la lucha contra los incendios forestales, cada vez más frecuentes a consecuencia de la crisis climática.

El Proyecto Guardian fue seleccionado en la 3ª convocatoria UIA Urban Innovative Actions (Acciones Urbanas Innovadoras) y obtuvo la financiación del 80% (fondos FEDER) de los 5,5 millones de euros que ha implicado su desarrollo.

Las alianzas entre entidades públicas, empresa privada, pymes, universidades y centros de tecnológicos ha hecho posible la financiación y desarrollo técnico de esta solución. En concreto, han colaborado: los Ayuntamientos de Riba-roja y Paterna, Hidraqua, Cetaqua, Medi XXI, la Universitat Politècnica de València y la Universitat de València.

Además, con motivo del aviso por altas temperaturas de Aemet, la Piscina Municipal de Verano será gratuita durante la jornada de hoy jueves 17 de julio. El horarios va de 11:30 a 19:30 horas (piscina grande) y de 11:30 a 14 y de 16 a 20:00 horas (piscina pequeña).