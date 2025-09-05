Se retoma la Línea 136A de bus universitario desde Llíria Las personas de la localidad que cursan estudios universitarios podrán volver a hacer uso de este servicio a partir del lunes 8 de septiembre

M. García Llíria Viernes, 5 de septiembre 2025, 10:41

El transporte público de autobús directo a las universidades de València, desde Llíria, se retomará este próximo lunes, 8 de septiembre, un servicio que se reivindicó desde el Ayuntamiento de la capital del Camp de Túria para facilitar los desplazamientos de las personas que cursan estudios universitarios en las facultades de Burjassot y València, y que desde el último curso ya es una realidad.

Según ha explicado el concejal de Movilidad Sostenible de Llíria, Paco García, «la propuesta de transporte universitario nació en 2018 a raíz de la redacción del Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València y del diseño de la nueva red concesional de líneas de autobús que tenían que dar servicio tanto al Cap i Casal como a las comarcas de L'Horta y del Camp de Túria. Esta propuesta que los ayuntamientos de entonces plantearon al Gobierno autonómico fue atendida prácticamente en su totalidad. Y de ahí han surgido las nuevas líneas 136 A, B y C, que tienen su punto de partida en Llíria, l'Eliana y Paterna.

El edil ha señalado que este servicio «se retoma el próximo lunes, coordinadamente con el inicio del curso universitario, con los viajes y frecuencias que están publicadas en la web de la Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV). De lunes a viernes, excepto festivos, el alumnado podrá utilizar estas líneas de transporte público».

Igualmente, Paco García ha recordado que la novedad de este nuevo curso «es la imposición del pago, por parte de la Generalitat, de la tarjeta Móbilis 30 a las personas mayores de 14 años y menores de 31 años. Desde el 1 de julio de 2025, el abono mensual Móbilis 30 Joven permite viajar de forma ilimitada por 14,90 euros, cuando hasta ahora era gratuito».

Las personas interesadas en el servicio de la Línea 136A, que parte de Llíria hasta las universidades, pueden consultar todos los horarios y trayectos a través de la APP «MetroBus» de la ATMV.