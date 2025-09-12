El PSPV de Vilamarxant califica de «juego de sillas» la propuesta para una moción de censura Los socialistas recuerdan que Cs «ha pactado y sostenido al PP cuando le ha interesado»

Manuel García Vilamarxant Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:48 Comenta Compartir

El PSPV de Vilamarxant ha señalado, mediante un comunicado, que rechaza las acusaciones de Ciudadanos, que los responsabilizan de bloquear la acción política y favorecer al Partido Popular al no querer llevar a cabo una moción de censura. Los socialistas han asegurado que actúan «con responsabilidad y coherencia, siempre pensando en el bienestar del municipio y de sus habitantes«.

Según el PSPV, las críticas de Cs son «sorprendentes», teniendo en cuenta que este partido «ha pactado y sostenido al PP cuando le ha interesado». En este sentido, denuncian que la moción de censura propuesta por Ciudadanos responde a «un juego de sillas con fines puramente mediáticos y de supervivencia política«.

La portavoz de los socialistas, Vicky Sanchis, ha remarcado que no participan en «maniobras oportunistas ni en intercambios de favores», y ha reafirmado su compromiso con un proyecto «serio, estable y con garantías de futuro» para Vilamarxant. «Somos la única garantía de un gobierno responsable y estable», afirma, exigiendo respeto para los vecinos y rechazando los «espectáculos políticos» que dejen de lado la gestión municipal.