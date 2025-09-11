Ciudadanos acusa al PSPV de «bloquear la moción de censura en Vilamarxant y facilitar que el PP conserve la alcaldía» Jorge asegura que muchos vecinos quieren que se produzca el cambio

Manuel García Valencia Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:53

València, 11 de septiembre de 2025

A pesar de los «esfuerzos» realizados por Ciudadanos para alcanzar un acuerdo y «ante la falta de voluntad del PSPV para impulsar un cambio en la gestión municipal», la moción de censura en Vilamarxant sigue estancada en contra de la voluntad de Cs y de numerosos vecinos «e incluso de muchos de los votantes socialistas», según ha denunciado el portavoz local de Ciudadanos, Xavier Jorge.

Para Ciudadanos, con esta decisión del PSPV, el Partido Popular «consigue aferrarse al gobierno y a la alcaldía conforme al plan que tenían orquestado desde hace mucho tiempo gracias al PSPV que prefiere perpetuar a la derecha en el gobierno de Vilamarxant a formar una alternativa».

«En contra de la voluntad del PSPV, de muchos de sus afiliados y de la mayoría de simpatizantes locales, los socialistas de Vilamarxant rechazan formar un gobierno plural y diverso, basado en el reparto de responsabilidades y trabajo conjunto para conseguir el bienestar y el progreso de todos los vecinos de Vilamarxant», han asegurado mediante un comunicado.

La portavoz del partido socialista de Vilamarxant, exconcejal de Cs, traslada unas condiciones «inasumibles, abusivas, injustas y egoístas que solo consiguen mantener en Vilamarxant un gobierno conservador, inoperante y en minoría, al que mucho critican pero al que no tienen ninguna intención real de plantear un gobierno alternativo, prefiriendo un gobierno del PP antes que gobernar su municipio pese a la confianza depositada por sus votantes que para ello les han votado, y dejando a su municipio con el peor equipo de gobierno en el peor momento de Vilamarxant».

De nuevo, PP y PSPV, según Ciudadanos, «se alinean para intentar eliminar el centro liberal y de progreso que representa Ciudadanos esperando la alternancia del bipartidismo en el poder, como ya hicieron en el pasado en las elecciones de 1987 y 1991 donde AP/PP (Alianza Popular / Partido Popular) y el PSPV-PSOE pactaron y gobernaron haciendo la pinza para desbancar a la UCD (Unión de Centro Democrático y Social) que fue el partido más votado».

Pero Ciudadanos Vilamarxant, «lejos de decaer crece en afiliados, se mantiene como segunda fuerza más votada y se siente más unidos y fortalecidos que nunca para representar la inmensa mayoría de ciudadanos que lejos de las siglas políticas busca la prosperidad y mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de pueblo».

«Es sentido por todos el frenazo que ha experimentado nuestro pueblo en los últimos meses demostrando que se necesita un equipo de gobierno plural, que represente la mayoría, sin clientelismos, audaz, trabajador, capaz y sin objetivos personales y partidistas. Vilamarxant se merece dirigentes de palabra y alejados representar un teatro político», han agregado.

Quieren «un gobierno que trabaje para el bienestar de todos y que anteponga el futuro de nuestro pueblo al del político de turno. Ese ha sido siempre nuestra misión y cada día que pasa estamos más convencidos de lo necesario que resulta una política local al servicio del ciudadano y no unos políticos que se sirven de su pueblo para su fin personal».

Cs Vilamarxant finaliza tras señalar que «continúa y continuará siempre dejando la puerta abierta a todos aquellos pactos sensatos que pongan en el eje de la política local la pluralidad, el progreso y el bienestar de los vecinos de Vilamarxant».