El alcalde da cuenta de la resolución del PP que asegura que su único edil en San Antonio de Benagéber es Enrique Celda Luis Trejo y Pedro Pérez son concejales no adscritos según los populares

Componentes del nuevo equipo de gobierno de San Antonio con Kike Celda (PP) a la izquierda.

M. G. San Antonio de Benagéber. Miércoles, 29 de octubre 2025, 09:53 | Actualizado 10:02h. Comenta Compartir

El alcalde Enrique Santafosta, dio cuenta en el pasado pleno del Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber, de la resolución del Partido Popular «que reconoce como no adscritos a los concejales Luis Trejo y Pedro Pérez».

Los ediles -no adscritos-, según han señalado mediante un comunicado remitido desde el actual gobierno local, «actuaron al margen del partido, vulnerando los estatutos y las directrices de la dirección provincial».

«El único y legítimo integrante del Grupo Municipal del Partido Popular en el consistorio es el formado por Enrique Celda Gallud. Los señores Luis Trejo Lorenzo y Pedro Pérez Casas fueron objeto de un procedimiento disciplinario por parte del Partido Popular, al haber incumplido las directrices internas y los estatutos de la formación, así como el pacto de investidura firmado con AISAB, que contemplaba que el alcalde debía ser el actual primer edil, Enrique Santafosta Giner», continúa el comunicado.

El pleno del Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber «ha reconocido como único grupo municipal válido el constituido por Enrique Celda Gallud, y que los otros dos concejales pasen a tener la condición de no adscritos».

Hasta la fecha, han recordado fuentes del ejecutivo, «no se había dado cuenta en pleno de la constitución del grupo político municipal, pese a las reiteradas solicitudes de aclaración remitidas al Ayuntamiento y a la entonces alcaldesa Eva María Tejedor Marí».

El Partido Popular de San Antonio de Benageber considera que, así, «restablece la legalidad interna y administrativa en la representación municipal de la formación del municipio situando como portavoz a Enrique Celda Gallud».

Se subraya que esta resolución «restablece el orden y la legitimidad democrática dentro de la corporación municipal, y pone fin a una etapa de confusión y deslealtad política generada por quienes, tras incumplir el pacto de investidura y las normas internas, pretendieron seguir amparándose en unas siglas que ya no les pertenecen».