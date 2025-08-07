Municipios de Camp de Túria reciben 750.000 euros para recuperar infraestructuras turísticas La mancomunidad reparte una nueva subvención para las poblaciones afectadas por la dana

A. T. Alzira Jueves, 7 de agosto 2025, 10:53 Comenta Compartir

La Mancomunitat Camp de Túria está trabajando ya en la coordinación de una nueva subvención. En concreto, se trata de una ayuda de Turisme Generalitat Valenciana que gracias a los Fondos Next Generation va a destinar 750.000 euros para recuperar zonas turísticas afectadas por la dana en Camp de Túria.

Así, los municipios de Benaguasil, Bétera, Casinos, Llíria, Riba-roja de Túria y Vilamarxant van a disponer de dinero que serán destinados a mejorar las condiciones de distintos puntos de la comarca y que servirán para ayudar a la recuperación de espacios tras la dana de octubre de 2024.

Hasta el momento, el ente supramunicipal ha realizado diversas reuniones de coordinación con los municipios afectados y ya ha licitado el contrato de asistencia técnica a la empresa CREA por un valor de 30.000 euros.

Además, los municipios ya están trabajando en los destinos, zonas y ubicaciones concretas sobre las que se va a actuar con esta ayuda. Así, en Benaguasil se va a sustituir el revestimiento exterior cerámico/pétreo de las jardineras de la Avenida de Montiel por un importe de 36.000 euros. Por su parte, en Bétera se ha decidido actuar en el sistema de alerta temprana con la instalación de megafonía inalámbrica como medida para mitigar futuros riesgos climáticos en el municipio con un importe de 36.000 euros.

En Casinos se van a centrar los esfuerzos en reparar el camino de acceso al yacimiento del Cabezo del Castellar con el mismo importe que los anteriores municipios. En cuanto al municipio de Llíria se ha establecido la necesidad de adecuar y señalizar senderos en el parque natural de la Concordia-Llíria (Camins de la Concordia) por un valor de 36.000 euros.

Como ya es sabido, los municipios que más se vieron afectados por la dana en Camp de Túria fueron Riba-roja de Túria y Vilamarxant; y por tanto, son los municipios donde más dinero se va a invertir en su recuperación.

En este sentido, en Riba-roja de Túria se van a realizar diversas acciones como son la recuperación del cauce de la explanada del río Túria (limpieza y recuperación de una zona del cauce del río) con un importe de 60.000 euros.

Además, se van a destinar 125.400€ a la colocación de escollera de piedra natural para contener tierras cercanas al río Túria, se va a reponer y mejorar la señalética del entorno del Parque Natural del Túria y del centro histórico por 30.000 euros y se va a recuperar materiales en fachadas patrimoniales en la Casa de la Molinera, Castillo, Muralla y Torre Árabe por 72.600 euros.

Por último, el municipio de Vilamarxant va a trabajar por recuperar y adecuar de zona verde en vaguada de la Urbanización La Lomayna por 78.600 euros. Se va a reparar la senda de Les Rodanes con una inversión de 123.000 e instalar paneles digitales LED informativos para programas de seguridad, protección contra incendios, emergencias e información turística con un importe de 86.400€.

«La Mancomunitat Camp de Túria está trabajando coordinadamente con el personal técnico y político de los ayuntamientos implicados para entre todos y todas hacer que la comarca recupere todo su encanto», ha explicado la presidenta de la Mancomunitat Camp de Túria, Amparo Navarro.