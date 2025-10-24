Llíria tendrá semáforos con un toque musical El Ayuntamiento renovará el 100% de sus discos, con control centralizado con la Policía Local, y los nuevos equipos dispondrán también de ópticas personalizadas a la Ciudad de la Música

Manuel García Llíria Viernes, 24 de octubre 2025, 13:21

El Área de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Llíria ha iniciado esta semana la renovación de todo el parque de semáforos que hay ubicados en la ciudad con el objetivo de modernizar los sistemas de control y los equipos.

Según informa el concejal delegado, Paco García, «actualmente se está procediendo a la limpieza y posterior repintado de las columnas y báculos, para acto seguido realizar la sustitución de las cajas semafóricas, entre ópticas para viales y para peatones».

En esta intervención está previsto que se modernicen unas 115 unidades de focos, situados fundamentalmente en las principales vías de la localidad edetana, como son las calles València, Remei, Duc de Llíria, Palleter, Sant Vicent Ferrer, Sant Miquel, Abriat Cantó, La Venta, Cronista Domingo Uriel y Pla de l'Arc.

García ha apuntado que, igualmente, «se van a modernizar e instalar nuevos armarios reguladores de control de tráfico, tareas que se realizarán durante la segunda quincena del mes de noviembre».

Esta será la actuación más importante y delicada, la cual se deberá realizar en total coordinación con la Policía Local y responsables de tráfico de la ciudad. Los nuevos armarios NT6000 cuentan con un software de control centralizado, comunicaciones Ethernet, 5G y mod-bus. Todo ello facilitará la gestión de los cruces desde el puesto de control centralizado a través de la plataforma NTMicroServer que se instalará en las dependencias de la Policía Local.

Las nuevas mejoras que está llevando a cabo el Área de Movilidad Sostenible en la red del municipio entran dentro de la nueva gestión del alumbrado público, semáforos y Smart City de Llíria, que está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, dentro del eje de mejora de la eficiencia energética del equipamiento destinado al tráfico.

«De los nuevos semáforos, se han personalizado un total de 21 unidades con una especial referencia a Llíria como Ciudad Creativa de la Música por la Unesco, para los pasos de peatones que se ubican en los cruces de la calle Duc de Llíria», ha comentado el edil de Movilidad.

