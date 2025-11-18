Llíria iniciará en diciembre la reforma de la plaza Major con una inversión de 1,5 millones El Ayuntamiento se ha reunido con el vecindario para explicarles los detalles de la remodelación de este espacio del centro urbano

Manuel García Llíria Martes, 18 de noviembre 2025, 11:55

El Ayuntamiento de Llíria celebró una reunión informativa con el vecindario y comerciantes de la plaza Major para presentarles los detalles del proyecto de remodelación de este espacio del centro histórico. El encuentro permitió explicar con claridad las actuaciones previstas en las obras, que está previsto den comienzo en el mes de diciembre.

La primera fase de la reforma de la plaza Major, que incluye el espacio que rodea Ca la Vila y las oficinas administrativas del consistorio, supondrá una inversión de 1.585.593 euros y contará con un plazo de ejecución de 8 meses.

Durante la sesión informativa, el equipo técnico y los responsables municipales desgranaron el calendario de ejecución, los ámbitos de intervención y las principales mejoras que se llevarán a cabo. Las personas asistentes también pudieron plantear sus inquietudes, especialmente sobre la afectación temporal que los trabajos puedan tener en el día a día del barrio, y aportar sugerencias para mejorar la convivencia durante el proceso.

El alcalde de Llíria, Paco Gorrea, destacó el «valor simbólico y emocional de esta actuación para el conjunto del municipio. Con esta intervención queremos dar una nueva vida a la plaza Major, un espacio que forma parte de la memoria y la identidad de muchas generaciones. El objetivo es crear un entorno pensado para las personas, reduciendo el tráfico y haciendo del céntrico punto un lugar más amable, más seguro y más nuestro».

Por su parte, el edil de Movilidad Sostenible, Paco García, señaló que «es una oportunidad para ordenar mejor el espacio y facilitar los desplazamientos cotidianos». «La remodelación es un paso importante para la transformación del centro histórico y para la calidad de vida del vecindario», ha añadido.

En la reunión, el Ayuntamiento también reafirmó su compromiso de mantener un contacto constante con las personas residentes y el comercio local a lo largo de la ejecución del proyecto, con el objetivo de garantizar una comunicación fluida y minimizar al máximo las molestias.

La actuación prevista recupera el antiguo vial junto a los «Escalons de la Gila» hacia la calle Cova Santa, desapareciendo la vía para vehículos que cruza por delante de Ca la Vila, e integrándose éste con el resto de la plaza y creando un espacio multiescénico y para peatones que resalta el Bien de Interés Cultural de la casa consistorial. Igualmente, se integra el edificio del mercado y oficinas municipales en una plataforma única que elimina barreras y obstáculos físicos. Todo ello se ejecuta también con la generación de un corredor verde junto al nuevo vial y dos parterres que incluyen espacios arbolados que renaturalizarán la nueva plaza Major.

