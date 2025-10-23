Llíria duplica las conexiones de autobús con el hospital comarcal Las nuevas líneas de la ATMV disponen de más desplazamientos al centro hospitalario en jornada de mañana y tarde

M. García LLíria Jueves, 23 de octubre 2025, 15:01 Comenta Compartir

La nueva puesta en funcionamiento de las líneas de Metrobús en la comarca del Camp de Túria ha supuesto una mejor interconexión entre poblaciones y con los centros públicos de interés, como es el Hospital Comarcal de Llíria.

El concejal de Movilidad Sostenible de Llíria, Paco Garcia, ha señalado que el diseño de las líneas, «que se hizo en la pasada legislatura por el Gobierno autonómico, ha facilitado los desplazamientos entre las localidades de la comarca, así como ha mejorado la llegada a centros de vital importancia como es el Hospital».

De hecho, la capital edetana va a pasar de tener unas prestaciones de 15 viajes diarios de ida y vuelta al Hospital, solo de lunes a viernes, a un total de 30 viajes de ida y vuelta, incluyendo los fines de semana y festivos, éstos últimos con un horario más reducido.

Este servicio de transporte público que conecta el casco urbano con el Hospital, lo había asumido provisionalmente desde 2015 el municipio de Llíria, cuando se inauguró el centro, aunque no era un servicio propio del Ayuntamiento, mientras la Generalitat diseñaba y ponía en funcionamiento el nuevo mapa concesional de transporte público en la comarca y a partir de ahí prestarlo directamente.

A partir del mes de noviembre, las líneas de la Autoridad Metropolitana de Trasporte (ATMV) sustituirán este servicio básico que prestaba el municipio de Llíria por uno regular y más ampliado de viajes al Hospital Comarcal, el cual se prestará desde las principales paradas en el casco urbano en las calles Juan Izquierdo, València, Duc de Llíria, Pla de l'Arc, Censals o Alcublas, estando todas ellas identificadas con sus horarios como puntos de desplazamiento a la instalación hospitalaria.

García ha señalado que «hacía más de una década que los municipios de la comarca veníamos reivindicando este servicio, ahora ya es una realidad que dará cobertura a cerca de 100.000 habitantes a través de las líneas que la ATMV ha dispuesto en el nuevo mapa concesional y que ya están en funcionamiento».

Para el edil de Movilidad Sostenible, «la conectividad en la comarca es una asignatura siempre a mejorar. Pero, con el diseño hecho en anteriores legislaturas a través de los Planes de Movilidad Sostenible, tanto en la creación de nuevos corredores a centros públicos, como servicios nocturnos y servicio universitario recién implantado a los campus de Burjassot-Paterna y Tarongers, se ha dado un paso importante en la movilidad intercomarcal».