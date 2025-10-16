Llíria acusa a Domeño y Casinos de generar «alarma» sobre la planta de biogás Los ayuntamientos vecinos «conocían el proyecto desde el inicio, han mantenido relación con la empresa y no deberían desinformar»

Terrenos en los que está prevista la instalación de la planta.

Manuel García Llíria Jueves, 16 de octubre 2025, 14:22

Un proyecto seguro, autorizado por Conselleria y alineado con los objetivos de energía sostenible y con garantías medioambientales. Ante la difusión de «informaciones falsas y alarmistas sobre la planta de biogás proyectada en el término municipal de Llíria, el Ayuntamiento quiere trasladar a la ciudadanía un mensaje de tranquilidad, transparencia y rigor técnico», según han destacado en un comunicado.

Según el escrito del Consistorio edetano, la Declaración de Interés Comunitario (DIC), así como la Evaluación de Impacto Ambiental y la Autorización Ambiental Integrada para la actividad, han sido concedidas por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio de la Generalitat Valenciana, administración competente.

El Ayuntamiento de Llíria ha recordado que «no autoriza la planta, sino que únicamente tramita la licencia de obras, tal y como obliga la ley una vez obtenida la autorización que depende de la Generalitat».

La planta de biogás se ubicará en Suelo No Urbanizable DIC del término municipal de Llíria, dentro de una zona aprobada en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2006, donde ya existen otras tres empresas autorizadas: Caolines, Fem Organic y Estación Logística Bertolín.

La instalación, añaden, se encuentra a más de 12 kilómetros de Llíria, 3 kilómetros de los núcleos urbanos de Casinos y Domeño, y a aproximadamente un kilómetro de la urbanización La Mont-Ravana, separada de esta última por una elevación montañosa que actúa como barrera natural.

Esta ubicación «garantiza distancia de seguridad, aislamiento y mínima afección acústica o visual, cumpliendo plenamente con la normativa urbanística, ambiental y de seguridad industrial vigente».

La actividad proyectada ha sido sometida «a una evaluación rigurosa, tanto técnica como ambiental. Se han cumplido los trámites de información pública, consulta a colindantes y solicitud de informes sectoriales conforme a la normativa vigente. El proyecto cuenta con informes favorables de los distintos organismos sectoriales, entre los que destacan:

-Dirección General de Patrimonio Cultural, que ha verificado la ausencia de afección a bienes patrimoniales.

-Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que ha informado favorablemente sobre la protección de recursos hídricos.

-PATRICOVA, que ha confirmado la no afección por riesgo de inundabilidad.

-Agencia Valenciana de Protección Atmosférica, que ha emitido informe positivo sobre emisiones y calidad del aire.

Además de otros servicios técnicos y direcciones generales competentes en residuos, energía, movilidad, riesgos de accidentes graves, industria y ordenación del territorio, entre otros, que han validado la compatibilidad del proyecto con la normativa vigente«.

Todos estos informes, han insistido, «forman parte del expediente autonómico y están disponibles para su consulta pública».

El proyecto, según el comunicado, «se presentó por primera vez en junio de 2021 y, desde entonces, ha seguido un procedimiento público con información y consultas a administraciones y al público interesado, conforme a las publicaciones del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV 30/03/2022; DOGV 12/12/2024, signatura 2024/12262; DOGV 03/06/2025, signatura 2025/22561)».

Estas fases incluyeron trámites de alegaciones y consultas regladas. Asimismo, el 30 de mayo de 2025 se celebró en Llíria una jornada informativa abierta a la ciudadanía, coordinada con el Ayuntamiento y con presencia de responsables autonómicos y municipales, junto a representantes de la empresa, donde se expusieron los aspectos técnicos y ambientales del proyecto.

Los ayuntamientos de los municipios vecinos «conocían el proyecto desde el inicio, han mantenido relación con la empresa promotora y con sus representantes, no se debería generar alarma o desinformación sobre un proceso en el que todos los implicados han sido informados y partícipes desde el primer momento».

La planta de biogás la definen como «una empresa productiva más, como otras que ya se han instalado en Llíria en los últimos años. El municipio cuenta con un tejido industrial consolidado, que incluye empresas químicas, cárnicas, electrónicas, de reciclaje, agroalimentarias, de manufactura y de logística, que generan empleo y desarrollo económico».

Esta nueva empresa de producción de energía renovable «contribuirá al mismo objetivo, alineándose con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) compartidos por todas las administraciones públicas».

Llíria, prosigue, «tiene definidas sus zonas de crecimiento industrial desde hace más de 25 años, y ahora simplemente está desarrollando ese modelo de progreso. Además de ser una fuente de energía limpia, la planta supondrá nuevas oportunidades de empleo y actividad económica para Llíria y su entorno, contribuyendo al desarrollo sostenible del municipio y de la comarca».

El Ayuntamiento de Llíria ha señalado que ha contactado con la empresa Genia Bioenergy, promotora del proyecto, «que ha mostrado su total disposición a mantener reuniones informativas con la ciudadanía y asociaciones de los núcleos diseminados y urbanizaciones cercanas a la zona, como La Mont-Ravana, Camp Llíria o Hoya de Marco, entre otras».

El objetivo es que todas las personas interesadas puedan conocer de primera mano el tipo de industria, su funcionamiento y las garantías medioambientales y de seguridad que acompañan al proyecto.

Desde el Ayuntamiento de Llíria «reiteramos nuestra voluntad de transparencia y colaboración, y estamos plenamente disponibles para facilitar toda la información que esté en nuestra mano a los vecinos y vecinas que así lo soliciten».