Casinos y Llíria, en pie de guerra por una planta de biometano Los vecinos se reúnen, piden que se eviten posibles daños y molestias y el alcalde lamenta la falta de información mientras Llíria defiende la estanqueidad de las instalaciones y cree que las obras podrían comenzar a final de año para estar lista en 2027

El Ayuntamiento de Casinos y los vecinos de la localidad han alzado la voz contra el proyecto de una planta de biometanización que, aunque estaría en el término municipal de Llíria, quedaría mucho más cerca de su casco urbano, a unos tres kilómetros de distancia. con las molestias y perjuicios que, en su opinión, les podría causar.

El alcalde del municipio, Miguel Navarré, recordó que aunque el Ayuntamiento de Llíria inició el proceso entre 2021 y 2022, «como, según ese proyecto, no hay afecciones en Casinos, no se nos considera ni a nosotros ni a Domeño como localidades afectadas», por lo que asegura que no han tenido noticia del mismo hasta hace algo más de un año y no han podido alegar para cuestiones como la Declaración de Interés Comunitario, que ya ha salido adelante: «Se ha generado una alarma social y vamos a luchar contra esta planta». Además, señaló que están en coordinación con el Ayuntamiento de Domeño, municipio cercano, y cuando tengan el expediente, lo estudiarán concienzudamente por si existe algún motivo por el que puedan acudir al juzgado.

Navarré recordó que una vez que supieron de la existencia de esta iniciativa, llamaron a la empresa para pedirle explicaciones sobre su ubicación, que rechazaban, «y pedimos explicaciones por el tema de olores y del tráfico, pero cuando nos enteramos, los permisos ya estaban dados por parte de la Conselleria, con la Declaración de Interés Comunitario. El gobierno valenciano está avalando eso y evidentemente el Ayuntamiento de Llíria, con informes técnicos realizados por funcionarios». Además, se lamentó de que al no constar como afectados no pueden acceder a toda la documentación. Tras plantear las dudas a la empresa y visitar una para comprobar cuestiones como los olores, «no nos quedamos satisfechos porque no hay mucha experiencia al menos en España de estas plantas de biometanización».

Navarré también ha recordado que siguen insistiendo a la empresa para que celebre una asamblea abierta al público en Casinos para resolver dudas ciudadanas. Y que se proceda «a la firma de un plan de acción social, eso que hacen las empresas de responsabilidad social corporativa. Si no notábamos que había consenso social, que no lo notábamos, Casinos no firmaría nada».

Ha insistido en que el hecho de que no ser administración afectada es una dificultad añadida y ha anunciado que han contratado los servicios de una empresa de ingeniería ambiental para ver a través de lo que ya se ha publicado «si hay algún resquicio para tumbar esa planta o plantear la reubicación en una zona más lejana de Casinos». Así, han solicitado tanto al Ayuntamiento de Llíria como a la Generalita Valenciana poder ser parte del proceso.

Algunos vecinos se han unido para intentar detener este proyecto al considerar que podría haber problemas de salud para los ciudadanos. Además, han recordado que en la zona donde se quiere instalar hay restos arqueológicos que deberían protegerse. Los vecinos están dispuestos a seguir con sus acciones de protesta y sus reuniones para trata de paralizar este proyecto y piden que se analicen los posibles problemas de salud para tranquilidad de todos ellos. Porque el anuncio, aseguran, les ha generado inquietud.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Llíria han señalado que la intención es empezar las obras «a finales de este año», por lo que la planta podría estar operativa «en 2027».

Han señalado que la planta «está diseñada para minimizar cualquier posible inconveniente para la población. Entre sus medidas destacan la descarga en naves estancos, un sistema avanzado de tratamiento de olores y el transporte de residuos fuera de los núcleos urbanos».

El proyecto, según el Consistorio edetano, «cuenta con todos los informes favorables de impacto medioambiental: Declaración de Interés Comunitario y licencia ambiental integrada por parte de la Conselleria que es la que tiene la potestad para autorizar la instalación y en todo el trámite de exposición pública no se ha presentado ninguna alegación. Es una empresa productiva como otras que ya se han instalado en Llíria. Tenemos empresas químicas, cárnicas, electrónicas, de reciclaje, agroalimentarias, de manufactura y de logística».

Esta empresa de Bio Gas, han agregado desde el Consistorio edetano, «se pretende ubicar en una zona industrial aprobada en el PGOU de 2003, donde ya hay tres empresas más aprobadas (Caolines, Fem Organic y Estacion logística Bertolin)».

La propuesta nace en 2021 «y se ha hecho un proceso público de participación, presentación pública del proyecto y comunicación y reuniones con asociaciones y con los ayuntamientos de Llíria, Domeño y Casinos. Se puede seguir en publicaciones de prensa y en la web municipal. Una vez conseguidas todas las autorizaciones administrativas de la Conselleria de Medio ambiente, como otra empresa, hace su implantación. Que es el momento actual. Llíria tiene predeterminadas sus zonas de expansión y crecimiento industrial desde hace más de 25 años. Ahora solo se están desarrollando y creando nuevos puestos de trabajo y aportación económica a la comarca».

Desde la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio han señalado que han trabajado juntamente con el Ayuntamiento de Llíria para la instalación de esta planta. De hecho, desde la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental «se ha emitido una Autorización Ambiental Integrada para autorizar la actividad de esta planta. Una autorización que cuenta con unos condicionantes que, entre otros, implica la aplicación de diferentes medidas para garantizar la menor afección posible al entorno. El desarrollo del biogás es fundamental para buscar alternativas más sostenibles a los combustibles fósiles y de una forma ordenada y siguiendo la ley y todos los condicionantes de la Generalitat se puede hacer compatible su actividad en entornos como este».

Por su parte, fuentes de la empresa han señalado que el proyecto de la planta de biometano de Llíria «ha superado un proceso de tramitación garantista y exigente, cumpliendo todos los requisitos ambientales y sin recibir alegaciones contrarias».

Han explicado que está diseñada «con tecnología de última generación que asegura la inexistencia de molestias a la población, incorporando sistemas avanzados para el tratamiento de olores y rutas directas de transporte para minimizar cualquier impacto. Además, el proyecto mantiene un contacto permanente con el municipio y está a disposición del Ayuntamiento y los vecinos para resolver dudas y mantener un diálogo abierto».

