L'Eliana bonificará la separación en origen de residuos a partir del próximo año El Ayuntamiento modifica la Ordenanza fiscal para que puedan beneficiarse hasta un 10% tanto la ciudadanía como los comercios locales

M. G. L'Eliana Viernes, 17 de octubre 2025, 13:25 Comenta Compartir

El pleno de l'Eliana ha aprobado este viernes inicialmente, con el voto en contra del PP y la abstención de Vox, la modificación de la Ordenanza Fiscal de la tasa por gestión de residuos urbanos, que aplicará importantes reducciones a partir de 2026 para la ciudadanía y el sector productivo local (restaurantes, comercios, centros educativos, residencias...).

Tal y como ha explicado el alcalde, Salva Torrent, con estas bonificaciones en la tasa «buscamos incentivar la correcta separación en origen de los residuos, fomentando la prevención, la reutilización y el reciclaje». Asimismo, ha recordado que se trata de dar cumplimiento a la normativa vigente, que marca el camino de pago por generación y el principio de «quien contamina, paga».

Las reducciones se aplicarán en función de la participación de los hogares y del sector productivo en los sistemas de recogida selectiva a través de la lectura de la tarjeta de apertura de los contenedores de materia orgánica o del código de barras de los cubos de la misma fracción del puerta a puerta. Así, se reducirá el 5% hasta 29 lecturas, el 8% entre 30 y 78, y el 10% a partir de 79. Por su parte, la inscripción y cumplimiento de las condiciones del Programa de Compostaje Doméstico del Consorcio Valencia Interior (CVI) permitirá, alternativamente, acceder a una reducción del 10% sobre la cuota tributaria. Asimismo, la separación de papel y cartón comercial dará derecho a una reducción del 5% hasta 78 entregas anuales y del 10% cuando se superen las 79.

Para beneficiarse de todas estas reducciones será necesario estar inscrito en el Programa de Separación de Residuos en Origen, solicitándolo en sede electrónica o presencialmente en la Oficina de Atención Ciudadana (OAC), hacer un uso correcto y continuado del servicio de recogida selectiva, estar al corriente en el pago de los tributos municipales y presentar el último recibo de la tasa. Posteriormente habrá que presentar la tarjeta o el cubo en la oficina de gestión de residuos (General Pastor, 17), para incluirlos en el sistema de reducción.

Excepcionalmente, para su aplicación en los recibos de 2026, la solicitud podrá presentarse hasta el próximo 31 de diciembre y la comprobación del uso efectivo de los sistemas de recogida se efectuará en el primer trimestre del año 2026.

Torrent ha animado a sumarse a estas medidas, que ahorrarán a más de 2.000 hogares y comercios y hostelería hasta 30.000 euros en total, contribuyendo a una gestión más sostenible de los residuos y al cumplimiento de los objetivos de economía circular y la propia Agenda Urbana Local.