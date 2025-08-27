Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Tomatina ya tiñe de rojo Buñol
Laboratorio de la UPV donde se crean los microchips. LP

L'Eliana acogerá la primera fábrica de microchips de la UPV

Este proyecto europeo facilitará la fabricación piloto de chips novedosos y acelerará la transferencia tecnológica

A. T.

Alzira

Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:02

La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) construirá en l'Eliana la primera planta piloto de microchips de la Comunitat Valenciana, dentro del marco del programa europeo PIXEurope para el desarrollo de chips fotónicos híbridos .

El proyecto, que contará con una inversión inicial superior a los 10 millones de euros, se ubicará en dos parcelas de la nueva área industrial, con una superficie de más de 5.000 metros cuadrados. Las instalaciones incluirán una nave de fabricación, laboratorios, oficinas, áreas técnicas y una sala limpia de última generación, que permitirán la creación de alrededor de 100 puestos de trabajo de alta cualificación en los próximos años.

El alcalde de l'Eliana, Salva Torrent, ha agradecido públicamente a la UPV su confianza en la localidad, al tiempo que ha manifestado su satisfacción: «es un orgullo ser la sede de un proyecto europeo de esta envergadura, que refuerza nuestro compromiso con un modelo de desarrollo basado en el conocimiento y la sostenibilidad. Además, atraerá inversión, talento y nuevas oportunidades para nuestra juventud y para todo el tejido empresarial local.»

La nueva planta piloto permitirá la fabricación de chips fotónicos híbridos, una tecnología emergente que combina la luz y la electrónica en un mismo componente, logrando procesamientos más rápidos, eficientes y sostenibles que los microchips tradicionales.

Estos chips tienen aplicaciones directas en telecomunicaciones de alta velocidad, en el desarrollo de vehículos autónomos, en equipos de diagnóstico biomédico y en múltiples áreas de la inteligencia artificial y la computación avanzada. Además, son claves para reforzar la soberanía tecnológica europea, reduciendo la dependencia de terceros países en la producción de semiconductores estratégicos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un aviso naranja por chubascos muy fuertes, probable granizo grande y tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  2. 2 La autopsia descarta el homicidio en la muerte del subinspector de la Policía Nacional
  3. 3 Muere Manolo de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  4. 4 Las 20 estrellas que cantarán a Nino Bravo en el estreno del Roig Arena: de Bisbal a Pitingo
  5. 5 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  6. 6 Edwards Lifescience busca a una veintena de trabajadores sin experiencia para su planta de Moncada
  7. 7 Dos terremotos sacuden Montserrat y se sienten en media provincia de Valencia
  8. 8 Cinco atendidos por inhalación de humo en un incendio en Valencia
  9. 9 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  10. 10 Alarma en Paiporta ante la ocupación ilegal de casas dañadas por la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias L'Eliana acogerá la primera fábrica de microchips de la UPV

L&#039;Eliana acogerá la primera fábrica de microchips de la UPV