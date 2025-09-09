La CHJ retira fangos del Pozalet en Riba-roja por el riesgo de inundación La dana llegó a acumular una capa de sedimentos de hasta dos metros de altura en las balsas de laminación, lo que compromete el desagüe

Paco Moreno Valencia Martes, 9 de septiembre 2025, 19:28

Hasta dos metros de profundidad de sedimentos se acumularon debido a las inundaciones del pasado 29 de octubre en el barranco del Pozalet a su paso por el municipio de Riba-roja. De ahí la preocupación del Ayuntamiento de esta localidad en aumentar lo antes posible el desagüe de este cauce, a la vista de los problemas que puede haber por las lluvias del otoño.

El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, señaló este martes que las obras de emergencia acometidas por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en las proximidades de los polígonos de l'Oliveral y Parque Logístico Valencia arrojan algo más de tranquilidad a las empresas. «Lo que están haciendo es una actuación de emergencia, vaciando los sedimentos de la dana, que prácticamente llenaron las balsas de laminación con más de dos metros», dijo.

Destacó que se trata de dar más capacidad. «Tenemos dos motores de extracción también, por lo que en todo caso llevaríamos las aguas a l'Oliveral para derivarlas al Poyo», comentó sobre una de las posibles estrategias en caso de fuertes lluvias e inundaciones.

«Las cosas van evolucionando y ver esto para nosotros ya es una satisfacción porque estábamos preocupados. Ahora falta todo el tema del Poyo que también estamos trabajando en eso», subrayó. La Confederación del Júcar señaló por su parte que se ha finalizado ya la construcción de un canal de aguas bajas, mientras que prosiguen los trabajos de «limpieza y desbroce».

La intervención de emergencia realizada por el organismo estatal de agas forma parte de un proyecto que abarca más cauces y barrancos. Así, a lo largo del barranco del Poyo el balance hace unos días era de continuación de los trabajos de excavación y hormigonado de los pilotes para la cimentación de los muros de escollera en Chiva. Esto servirá para reforzar los taludes en la zona de edificios, donde algunos resultados gravemente dañados hace algo más de diez meses. En el sector del barrio de San Isidro, por ejemplo, el muro de escollera de protección alcanza ya los cuatro metros de altura.

Cualquier avance sirve para reducir la sensación de riesgo en vecinos y empresarios, dado que el otoño está a punto de llegar cuando todavía hay demasiadas obras infraestructuras hidráulicas inacabadas a escasa distancia de zonas residenciales y polígonos industriales, a pesar de que los contratos se tramitaron por la vía de emergencia. El balance de los trabajos sigue en Torrent, donde la Confederación tiene varios tajos de obras en el barranco de la Horteta. Las tareas consisten en la reparación de taludes y el perfilado del lecho del cauce, con el objetivo de optimizar la capacidad de desagüe ante futuros episodios de lluvias intensas. Este Ayuntamiento es uno de los que más ha insistido en la urgencia de proteger zonas de diseminados (urbanizaciones) y núcleos de edificios debido al mal estado de los taludes y la acumulación de suciedad de restos.

Oferta de una cantera

Es más, la alcaldesa Amparo Folgado llegó a ofrecer una antigua cantera como balsa de retención de caudales y evitar así el desbordamiento de algunos de los barrancos que pasan por el municipio. La iniciativa ha sido bien recibida por la CHJ.

En Paiporta y Picanya, por su parte, se ejecutan muros y protecciones de escollera en los taludes del barranco del Poyo. También se lleva a cabo el refuerzo de los taludes en los tramos que recorren Massanassa y Catarroja, donde se trabaja en la excavación del cauce para mejorar su comportamiento hidráulico.

En Picanya hay varias obras en marcha en el barranco a su paso por este municipio, además de las que gestiona la Confederación del Júcar. Se trata de la construcción de varios puentes y pasos peatonales, competencia del Ministerio de Transportes y que todavía se encuentran en la fase de la cimentación y pilares.

A pesar de que la dana se encamina a su primer año, la demora es evidente. Los vecinos deben seguir utilizando una pasarela provisional, una construcción del Ejército, mientras sigue la ejecución de las obras en el lecho del barranco. A unos metros, varias casas en ruinas siguen a la espera de la reconstrucción.