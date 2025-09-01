Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un momento del acto. LP

Benaguasil da inicio a las fiestas patronales con la Presentación

Saray Aparicio e Iván Doménech fueron presentados cómo máximos representantes de las fiestas en un emotivo acto celebrado en la plaza Mayor

Manuel García

Benaguasil

Lunes, 1 de septiembre 2025, 09:50

Benaguasil dio este pasado viernes el pistoletazo de salida a sus fiestas patronales con la Presentación de la Reina de las Fiestas, la joven Saray Aparicio Alonso, y su Corte de Honor, así como del Clavario Mayor de San Luis Gonzaga, Iván Doménech Garcia-Otermín y los festeros.

El acto comenzó en el Ayuntamiento, donde la corporación municipal recibió a las jóvenes para celebrar el pleno en el que se oficializó el nombramiento de las festeras y los lluïsos. Una vez realizado el acto protocolario, la comitiva se dirigió a la plaza para celebrar el emotivo acto de la Presentación. Allí, y arropados por familiares y amigos, así como representantes de asociaciones, fallas, clavarías y las autoridades municipales, subieron al escenario la Reina de 2024, Daniela Gil Dias y el Lluis Major Iván Real Cavero.

Tras los parlamentos de ambos para despedirse del cargo llegó el momento más esperado de la noche, la imposición de la corona que distingue a Saray como máxima representante de las fiestas de Benaguasil.

Tras ello la nueva reina impuso la caramba a las jóvenes que la acompañarán durante todo su reinado, finalizando el acto los discursos del mantenedor del acto, el vecino de Benaguasil Vicent Balaguer y del alcalde, Ximo Segarra.

La Presentación da inicio a un extenso programa festivo en el que la Concejalía ha previsto distintos actos y actividades para todos los públicos. Actividades musicales y culturales además de las propiamente religiosas podrán disfrutarse hasta el día 28 de septiembre que culminarán los actos en honor a la Patrona la Virgen de Montiel.

