El Arzobispado recurre la sentencia por la propiedad de la ermita de Náquera El juzgado de Primera Instancia de Llíria reconoció que es municipal

El Arzobispado de Valencia ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Llíria, relativa a la titularidad de la Ermita y el Calvario de San Francisco, en la que se falló a favor del Ayuntamiento de Náquera, según han informado fuentes del Consistorio mediante un comunicado en las redes sociales.

El equipo de Gobierno, han continuado detallando, «es plenamente consciente del valor histórico y emocional que la Ermita y el Calvario, tienen para los vecinos de Náquera. Es por ello, que queremos mantener la información al día y con total transparencia».

Han asegurado que seguirán defendiendo el patrimonio histórico de Náquera «dentro del marco legal».

LAS PROVINCIAS se ha puesto en contacto con fuentes del Arzobispado para que detallen los motivos del recurso sin que por el momento haya habido respuesta alguna.

Cabe recordar que el pasado jueves 23 de octubre, el Ayuntamiento de Náquera informaba, también a través de las redes sociales, de que había obtenido una sentencia favorable en el juicio en relación a la titularidad de la ermita y el calvario de San Francisco entre el Consistorio y el Arzobispado.

Primera sentencia del juzgado de Llíria

La resolución judicial, del juzgado 5 de Llíria, dictada recientemente, «de la que desde el Ayuntamiento hemos tenido notificación hoy (por ese jueves), da la razón al consistorio en su reclamación de la propiedad de estos emblemáticos bienes, que desde hace años se encontraban en controversia.

El fallo del tribunal, según remarcan desde el Consistorio, establece los siguientes puntos:

«1. El Ayuntamiento de Náquera es el único propietario de la finca registral que incluye la ermita y el calvario de San Francisco.

2. Se declara la nulidad del título de posesión inmemorial por el cual la iglesia había adquirido la propiedad de la finca registral.

3. Se ordena la nulidad de la inscripción registral de la finca en favor de la iglesia, y se requiere al registrador de la propiedad la cancelación de dicha inscripción».

Este fallo, según el Ayuntamiento, «confirma lo que siempre se ha defendido desde el área municipal y vecinal: Que la ermita pertenece a todo el pueblo de Náquera y forma parte del patrimonio municipal que debemos conservar y proteger entre todos». La sentencia señala que la ermita pertenece al Ayuntamiento de Náquera, que lo ha poseído y administrado desde principios del siglo XX.

La resolución alcanzada, han continuado explicando fuentes municipales, «es fruto del intenso trabajo y la colaboración del equipo jurídico del Ayuntamiento de Náquera, y funcionarios municipales quienes se encargaron de la preparación y la defensa legal en el juicio. La elaboración de estos informes ha sido clave para presentar una defensa sólida y bien fundamentada en el juicio».

El concejal de urbanismo, Vicente Estellés responsable del área, quiso «felicitar y agradecer a todo el equipo jurídico y a los técnicos del Ayuntamiento por su excelente trabajo. Este resultado es un claro reflejo de la profesionalidad y el compromiso con los intereses de nuestro municipio. Este triunfo es de todos».

Con esta resolución, el Ayuntamiento de Náquera recobra la titularidad de la ermita y el calvario de San Francisco, elementos que han sido parte fundamental del patrimonio cultural y religioso del municipio. La sentencia refuerza la posición legal del consistorio respecto a la conservación y gestión de estos espacios, en beneficio de la comunidad local.

El Ayuntamiento reitera «su compromiso con la preservación del patrimonio histórico y continuará trabajando en proyectos de restauración y mejora de los elementos que forman parte de la riqueza cultural de Náquera».