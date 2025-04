«No se trata de cambiar tradiciones, sino de mejorarlas»

Manuel García Sagunto Martes, 15 de abril 2025, 19:43 Comenta Compartir

Confían en que la protesta celebrada este Martes Santo a las puertas de la ermita de la Sangre de Sagunto sea la última. El exterior de la sede de la Cofradía de la Puríssima Sang del Nostre Senyor Jesucrist ha albergado un acto reivindicativo por algo que, según consideran, debería haberse superado ya: la presencia de mujeres en una entidad, en este caso una cofradía.

Han recordado que, un año más, «y van cuatro», se han encontrado en la plaza de la ermita «para reivindicar la Semana Santa como una fiesta igualitaria. Una fiesta en la que todas y todos podamos participar en igualdad de derechos y obligaciones. Una fiesta que nos debe unir como comunidad y no nos separe por género».

«Durante siglos hemos demostrado que Fe y tradición van de la mano, pero esa mano solo es la de la mitad de la población. Lo que no podemos olvidar es que detrás de la mano que lleva el hacha, los pendones y reparte caramelos durante la procesión hay mucha fuerza, y esa fuerza invisible ha crecido a lo largo de los años gracias a la fe, devoción e ilusión de nuestras abuelas, madres y hermanas que a día de hoy no tienen ninguna representación», han apuntado los asistentes.

Su único deseo es participar: «Queremos que sepáis que sentimos y vivimos la Semana Santa, hemos crecido con el sonido de las cornetas y los tambores, viendo los primeros rayos de sol en la subida al calvario, el olor del incensario pasando por nuestras calles y la emoción al besar la Vera Creu. Y tenemos que gritar bien alto ¡Ha llegado el momento!».

Ha llegado el momento, han proseguido, «de tomar la iniciativa y que todos: Clavarios, Mayorales y Cofrades deis un paso al frente y digáis un SÍ alto y claro para demostrar que somos una fiesta inclusiva, que apoyáis esta reivindicación que es justa y la hagáis vuestra como muchos otros cofrades y mayorales ya han hecho».

Es el momento, han incidido, «no de cambiar tradiciones, si no de mejorarlas y adaptarlas a unos tiempos en los que nuestras madres y padres nos dicen en casa que no valemos menos que nuestros hermanos, primos o compañeros de clase». El momento que tanto han esperado «ha llegado. Y queremos que desde la Sangre se apoye esta reivindicación. Queremos que la cofradía que tanto amamos sea igualitaria y que la discriminación sea una cosa del pasado para que las generaciones futuras puedan vivir esta fiesta en igualdad y que el decidir forma parte o no de ella no esté condicionado por el género».

Quieren que «esta fiesta, nuestra fiesta, sea cada año más plena en sentimientos, espiritualidad y diversidad porque eso es lo que nos mejorará como comunidad, una comunidad abierta que camina hacía un futuro donde todas y todos seamos iguales. ¡Amigos amigas, ha llegado el momento y el momento es ahora!»

A la protesta de 2025, los asistentes acudieron, además de con sus reivindicaciones, con el poder que les concede una reciente sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce que una mujer canaria sufrió una vulneración de sus derechos fundamentales en un caso prácticamente idéntico.