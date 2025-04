Una sentencia del Constitucional puede abrir las puertas de la Cofradía de la Purísima Sangre de Sagunto a las mujeres

Nada cambiará esta Semana Santa. Las mujeres seguirán sin poder formar de la histórica y centenaria Cofradía de la Purísima Sangre de Sagunto. Pero la ... edición de 2025 puede ser la última en que se dé esta anomalía.

Una ayuda muy grande puede llegar para estas mujeres desde más de dos mil kilómetros de distancia. Una sentencia del Tribunal Constitucional ha dado la razón a una vecina de la ciudad tinerfeña de La Laguna, que exigía que se permitiera el ingreso de mujeres en la Cofradía Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna.

Este órgano judicial declara que se han vulenerado dos derechos recogidos en la Carta Magna española: el de la no discriminación por razón de género (artículo 14) y el de asociación (artículo 22).

La denunciante consideraba, como lo hacen sus compañeras de Sagunto, que se estaban vulnerando precisamente estos derechos a la no discriminación por razón de género y de asociación.

La intención de las impulsoras de esta medida en la capital del Camp de Morvedre es comenzar a recoger firmas y que, a partir del mes de septiembre, se produzca de nuevo una votación que, con la fuerza de esta sentencia del Supremo, decante la balanza hacia lo que consideran lógico.

La lucha de la ciudadana canaria tampoco ha sido fácil. El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santa Cruz de Tenerife dictó sentencia de 11 de marzo de 2020 estimando la demanda y condenando a los demandados a estar y pasar por tal declaración, «debiendo quedar removido el obstáculo a asociarse por ser mujer».

La sentencia del Constitucional recuerda que la Cofradía ostenta, desde antaño, una posición «no solo privilegiada, sino absolutamente dominante y excluyente del resto de asociaciones, de notable trascendencia en el ámbito religioso, y por ende, también, cultural y social del municipio, hasta el punto de que ninguna otra hermandad puede realizar acto procesional u otra actuación religiosa, cultural o social, relacionada con la Imagen del Santísimo Cristo». Y debido a esta posición de dominio la demandante «no tiene posibilidad de ejercer esa misma actividad de culto del Santísimo Cristo en otra hermandad o cofradía del municipio que tenga idénticos fines a los de la demandada, pues sencillamente no la hay; tampoco puede promover la constitución de una asociación alternativa con la que cumplir esos mismos fines».

Pero, mientras tanto, y con la fuerza que les da esta resolución, en la capital del Camp de Morvedre no se van a quedar quietas. Como cada Martes Santo, 2025 no será una excepción, volverán a concentrarse para denunciar una situación que no ven normal. Además, continuarán con una campaña de recogida de firmas por su causa.

Ni siquiera la entrada del nuevo arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, que algunas mujeres recibieron con esperanza, ha hecho que, por el momento, nada cambie con respecto a esta negativa a formar parte de un colectivo histórico en la ciudad.