Sagunto presenta una propuesta de presupuesto para 2026 de 105 millones de euros El Ayuntamiento anuncia que invertirá más de 13 millones en la mejora de los barrios, el mantenimiento de los caminos rurales, la conservación del patrimonio y la puesta en marcha de proyectos impulsados por la ciudadanía

Los presupuestos para 2026 del Ayuntamiento de Sagunto superarán los 105 millones de euros. La propuesta, consensuada entre el Equipo de Gobierno, crece un 5 % respecto al año anterior, «con el objetivo de fortalecer los servicios públicos y seguir promocionando la ciudad», según ha explicado el concejal de Hacienda, Toni Iborra.

«Presentamos un primer borrador de los Presupuestos Municipales que pone el acento en mejorar la calidad de vida de las vecinas y los vecinos», ha expresado Iborra. El edil también ha destacado el esfuerzo del Equipo de Gobierno por «optimizar los recursos públicos y hacer un gasto eficiente, mientras se mantiene una carga fiscal baja a la ciudadanía».

Así, los capítulos de gastos e ingresos se incrementan en 5'5 millones de euros respecto al año anterior. En concreto, cerca de 40'6 millones de euros hacen referencia a los gastos de personal, que se incrementan un 2 % respecto al año anterior, tras la aprobación de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

Igualmente, relevante es el capítulo de inversiones que, para 2026, asciende a 13,2 millones de euros. La cifra también crece respecto a los anteriores presupuestos, específicamente, en un 7%.

La mayor parte corresponde al Pla de Barris, al que se destinarán 5,2 millones de euros. Asimismo, se invertirán 650.000 euros en la adecuación de las vías públicas, a los que se añaden 200.000 euros de mejora de la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas o 700.000 para la renovación y adquisición de mobiliario urbano. Se incrementa también el presupuesto dirigido a la mejora de los caminos rurales con 180.000 euros.

Además, cabe destacar la construcción del edificio polifuncional de la plaza Sant Cristòfol, con 100.000 euros, o el centro de Educación Permanente de Adultos (EPA) de Sagunto, con 350.000 . También se incluyen 100.000 € para las obras del Casino, 136.000 para el futuro Museo Industrial y de la Memoria Obrera, 44.000 para la adecuación del Horno Alto y 500.000 para la Gerencia.

Los mercados recibirán una inyección de 80.000 euros, para mejorar su estado, y las instalaciones deportivas recibirán un millón. Otro millón más irá destinado a la renovación de contenedores, «con una apuesta decidida por la mejora de la limpieza del municipio y la eficiencia en el proceso de recogida».

A todas estas inversiones se añaden los proyectos escogidos por la ciudadanía en el marco de los Presupuestos Participativos del municipio, con un total de 500.000 euros.

Con tal de garantizar la máxima transparencia y participación en la elaboración de los presupuestos del próximo ejercicio, el Consistorio presentará el martes 21 el borrador de presupuesto en dos audiencias públicas: a las 18 horas, en el Centro Cultural Mario Monreal, y a las 19 horas, en el Centro Cívico.